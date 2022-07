Opaska, która ratuje życie. Na razie sto sztuk dla samotnych seniorów

Mierzy puls, ciśnienie, saturację, temperaturę ciała, a nawet reaguje na upadki, ma również bezpośrednie połączenie z numerem alarmowym 112, wskazuje lokalizację i wysyła wiadomości głosowe - to walory opaski życia, którą Centrum Seniora w Szczecinie zamierza rozdać - na razie testowo - stu osobom po 65. roku życia mieszkającym samotnie w tej gminie.

Wszystko po to, by starsi ludzie czuli się bezpiecznie. Akcja nabiera rozpędu: w tym tygodniu odbędzie się spotkanie pokazowe, jak opaski używać, w następnym urządzenia powędrują do seniorów.

73-letnia pani Bożena choruje na reumatyzm i cukrzycę. Jest samotna, dzieci mieszkają w innym mieście. Seniorce pomaga sąsiadka, ale czasem emerytka musi sama wybrać się po sprawunki lub do lekarza. Ostatnio nieszczęśliwie przewróciła się na klatce schodowej: runęła na ziemię, straciła przytomność, a do tego torebka z telefonem leżała na którymś ze stopni schodów - pani Bożena nie była w stanie po nią sięgnąć. Uratowała ją opaska, dzięki której seniorka wysłała sygnał SOS. Karetka pogotowia ratunkowego przyjechała natychmiast, a złamana noga

...