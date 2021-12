Omikron potwierdzony w kraju. Próbki z zachodniopomorskiego też badane

W całym kraju do poniedziałku (20 grudnia) potwierdzono siedem przypadków nowego wariantu koronawirusa: Omikron. Żaden nie jest z województwa zachodniopomorskiego, choć z naszego regionu także regularnie są przekazywane próbki do badania w tym kierunku. Trafiają one do laboratorium w Gorzowie.

O tym, jak dużo, i które próbki z poszczególnych regionów trafią do takiego sekwencjonowania decyduje Państwowy Zakład Higieny (Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy). Są przekazywane do wskazanych laboratoriów.

- PZH codziennie przekazuje do każdego województwa wskazania dotyczące numerów i liczby próbek, które mają być wysłane - informuje Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. - Te z naszego regionu trafiają do laboratorium w Gorzowie.

Wiceminister zdrowia, Waldemar Kraska, w Programie 3 Polskiego Radia w poniedziałek (20 grudnia) mówił m.in., jak wybierane są próbki do badania właśnie w kierunku nowego wariantu koronawirusa.

- Jeżeli stwierdzamy dodatni przypadek Omikrona to całe środowisko, które miało kontakt z osobą, u której go wykryliśmy, jest badane w tym kierunku - mówił wiceminister. - Ale jest specjalny program, który typuje pewne środowiska, gdzie te próbki są pobierane, to jest mniej więcej od 5 do 7 procent wszystkich próbek, które są w Polsce badane - tak, jak rekomenduje to Światowa Organizacja Zdrowia. Myślę, że trafiamy akurat w te miejsca, gdzie ewentualnie takie potencjalne osoby zakażone Omikronem będą.

Przyznawał też, że należy się spodziewać, że potwierdzonych przypadków będzie szybko przybywało, bo zakaźność wariantu Omikron jest zdecydowanie większa niż wariantu Delta.©℗

(sag)