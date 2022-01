Omikron już w Zachodniopomorskiem. Potwierdzone trzy przypadki

Trzy przypadki nowego wariantu koronawirusa - Omikron - potwierdzono do tej pory w województwie zachodniopomorskim.

- Dotyczą osób, które są już ozdrowieńcami - mówi Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie. Więcej informacji na ten temat nie podaje.

W całym kraju Omikron został potwierdzony już u ponad 50 osób zakażonych koronawirusem. Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne wysyłają wskazane (dobór losowy) przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny PIB próbki do sekwencjonowania genomu wirusa SARS-CoV-2. Przekazują też wybrane przez siebie - w ramach nadzoru epidemicznego (np. z uwzględnieniem reinfekcji, ognisk zakażeń, przypadków z historią podróży na obszarach, w których występują nowe warianty czy przypadków o nietypowym przebiegu klinicznym). Próbki z naszego regionu trafiają do Gorzowa Wielkopolskiego, bo tam jest najbliższe laboratorium wskazane przez GIS do tego rodzaju badania.

(sag)