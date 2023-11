Olejarnia już oficjalnie sprzedana. Będzie drugie życie zabytku

Niszczejąca zabytkowa olejarnia ma w końcu nowego właściciela. Fot. Ryszard PAKIESER

Ponad miesiąc trzeba było odczekać na podpisanie umowy, ale w końcu to nastąpiło. Jak już informowaliśmy w październiku, po latach starań miastu udało się sprzedać Starą Olejarnie, znajdującą się przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie.

- Kapitalna wiadomość. Stara Olejarnia z szansą na drugie życie! - poinformował w piątek w mediach społecznościowych prezydent Szczecina Piotr Krzystek. - Dziś moja zastępczyni Anna Szotkowska podpisała umowę sprzedaży z Grupa Arche.

Prezydent dodał: „Kto choć trochę orientuje się w branży, doskonale wie, że trudno o solidniejszego inwestora. W obiekcie powstanie hotel z zapleczem eventowym i konferencyjnym. Nie mogę się doczekać efektów.

Grupa zaproponowała najwyższą cenę, która ostatecznie jest ukształtowana na poziomie 500 tys. zł. Jest to cena po zastosowaniu 99 proc. bonifikaty z uwagi na wpisanie nieruchomości do rejestru zabytków. Na taki upust zgodzili się szczecińscy radni. Arche w terminie 30 miesięcy od daty podpisania umowy zobowiązana będzie m.in. do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń, umożliwiających rozpoczęcie działań inwestycyjnych, w tym pozwolenia konserwatorskiego i wykonania niezbędnych robót zabezpieczających w obiektach zabytkowych. W kolejnym etapie – do 60 miesięcy zobowiązana będzie wykonać pełny zakres stolarki otworowej, zakończyć pełen zakres prac remontowo-adaptacyjnych i wykonać pełen zakres prac związanych z konserwacją estetyczną elewacji. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie w terminie obowiązków w umowie, nabywca zobowiązany będzie do zapłaty kar w wysokości 1 mln w pierwszym i 3 mln w drugim etapie.

Obiekt przy ul. Dębogórskiej początkowo funkcjonował jako młyn przemysłowo-handlowy, olejarnią stał się w 1910 r. Działała tam także fabryka szczotek i odlewnia metali kolorowych. Opuszczony kompleks pofabryczny miasto przejęło w 1999 roku. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI