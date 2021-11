Kłopotliwy zabytek. Olejarnia z bonifikatą

Od lat swoim widokiem straszy dawna olejarnia przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie. Planów było wiele, ale w sferze planów pozostały. Tymczasem obiekt, wpisany do rejestru zabytków, niszczeje. Miasto po raz kolejny podejmie próbę, by znaleźć inwestora, który go uratuje.

- Już od kilku lat trwają próby sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Szczecinie, składającej się z działki nr ewid. 20/1 z obr. 3031 o adresie ul. Dębogórska 31, 32, 33 oraz działki nr ewid. 20/3 z obr. 3031 - pisze w swojej interpelacji radny miejski Łukasz Kadłubowski z KO. - Teren starej olejarni położony był w obszarze, dla którego brak było miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dopiero w marcu 2021 r. został uchwalony mpzp, który wprowadził nowy zapis pozwalający zaaranżować budynek na cele mieszkalne.

W związku z tym radny chce wiedzieć, jaka jest obecnie wartość nieruchomości, czy miasto ma w najbliższym czasie plany z nią związane i czy przy zbyciu nieruchomości istnieje możliwość obniżenia ceny dla inwestora w zamian za mieszkania lub inne lokale służące wspólnocie

...