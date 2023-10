Olejarnia sprzedana. Potentat wchodzi do Szczecina

Ostatecznie nabywcą została grupa Arche. Jak czytamy w materiałach promocyjnych, powstała poprzez rozwój firmy deweloperskiej Arche, która od 1991 roku świadczy profesjonalne usługi deweloperskie. Wśród jej realizacji znajdują się między innymi osiedla w Warszawie, Włochach, na Wilanowie oraz w Ząbkach, Piasecznie i Łodzi. Łącznie wybudowano ponad 10 tys. domów i mieszkań. Do Grupy Arche należy również 18 hoteli, a firma zarządza także siecią barów w Warszawie oraz Parkiem Handlowym w Siedlcach. ©℗

Na początku roku szczecińscy radni wyrazili zgodę na sprzedaż oraz podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży netto nieruchomości z 50 do 99 procent. Miasto nie ma bowiem środków, by olejarnię wyremontować, a wszelkie dotychczasowe próby jej zbycia okazały się bezskuteczne. Nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego może być przeznaczona pod zabudowę usługową, dopuszcza się również zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Stara olejarnia znajdująca się przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie po latach starań została sprzedana. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, co utrudniało znalezienie potencjalnego inwestora. Ostatecznie nieruchomość wraz z budynkiem nabyła działająca głównie w centralnej Polsce firma Arche.

Zabytkowa olejarnia ma nowego właściciela. To deweloper zarządzający również hotelami i siecią barów. Fot. Dariusz GORAJSKI

co by tu jeszcze 2023-10-07 23:01:30 Co by tu jeszcze sprzedać deweloperom?

Jestem z naprzeciwka 2023-10-07 21:03:52 Pracuję naprzeciwko i codziennie podziwiam ten budynek. Mam nadzieję, że będzie z tego coś dobrego co położy początek uatrakcyjnieniu tej niedocenionej okolicy

@FIGO 2023-10-07 15:53:18 Ty już kompletnie odleciałeś, pijaczyno. Już nie łapiesz, w jakim temacie bełkoczesz.

..... ... 2023-10-07 12:55:52 ..... ...

Hotel 2023-10-07 12:44:48 A co dalej z niszczejącym hotelem Piast.

Zoe 2023-10-07 12:32:57 Kiedy pożar?

Obs.ryver 2023-10-07 12:17:25 Figo, 1,2,3 i tp. wiecie o czym jest ten artykuł??? O starej olejarni kupionej przez firmę z Polski. Idżcie do apteki i kupcie sobie "Oleum sapientium" do pustych czerepów!!! Już nie pomoże,ale przynajmniej nie będzie wam dudnić jak w "cembrowanej studni"...

klemens 2023-10-07 11:19:12 czekam na samozapłon tej niepalnej budowli .

FIGO 2023-10-07 10:48:05 Pojadę Lewandowskim, mądralą PO-wskiego chowu od prywatyzacji . Obiekt jest warty tyle , ile ktoś chce za niego dać ! Tak sprzedał idiota połowę polskich zakładów , a teraz w nagrodę od Niemców jest wielkim komisarzem mianowanym , by dalej " kopać " Polskę po kostkach . Obudźmy się wreszcie i zacznijmy widzieć co jest dobre w UE , a co jest złe ! Komuniści jeszcze nic dobrego nigdzie nie zbudowali . Zaczęli zarządzać w Niemczech zjednoczonych i " spuścili " ich gospodarkę na dno ! UE też !

FIGO 2023-10-07 10:39:22 Komu służy taki model kobiecej wolności ! Oskarża się szpitale o utrudnienia w porodach ( brak znieczuleń , unikanie cesarek , odmawianie aborcji ). Nie zaprzeczam , nie wiem jak jest i nie zabieram głosu . Jedno jest pewne , jak młoda dziewczyna zaczyna intensywne życie erotyczne już w 16 roku życia , to szansa na wpadkę jest oczywista . Potrzebna aborcja , no bo jak zamykać swoją wolność do rozrywki ? Życie w oparach alkoholu , narkotyków daje małe szanse na zdrową ciążę jak się ma 30 lat!

FIGO 2023-10-07 10:30:39 Logika opozycji jest prosta . Skoro PIS-owskie Państwo stać na wypłacanie " każdemu " po 800+ , to dlaczego nie płacić niepracującym "byczkom" z Afryki . Szwecja spróbowała tego miodu i Szwecja jest bardzo zadowolona z urozmaicenia kulturowego ! Komunistki, feministki nie chcące rodzić dzieci , wyzwolone , wolne być może potrzebują nowych ogierów na swawolne orgie . Legalizacja aborcji , to wolność do rozwiązłego życia ! Obejrzałem dzięki uprzejmości żony, szlagier TVN-u " PATI ". Komu to ?

@No i super 2023-10-07 10:28:39 Lofty? Super. Są tylko wg mnie dwa minusy. Lokalizacja i tramwaje jeżdżące pod oknami. Ja bym nie wydał ciężkich pieniędzy, żeby tam zamieszkać.

@@@No i super 2023-10-07 10:22:46 Jeszcze raz tłumaczę bo jak widzę masz kłopot z czytaniem i rozumieniem. Deweloperzy kupują takie obiekty z dużymi rabatami (w tym wypadku 99%) po to by zrekompensować im koszty uratowania zabytków, jeśli deweloper narusza warunki i niszczy obiekt (np bo "zagraża") to łamie warunki umowy, w historii Szczecina wielokrotnie deweloperzy złamali warunki umowy a miasto nic z tym nie zrobiło. Dla deweopera wartość takich budynków jest ujemna, ich interesuje działka.

1,2,3 2023-10-07 10:21:14 wygra opozycja , to zrobią tu dla ciabatych hotel ! wszystkim co mają jeszcze wolne pokoje dokwaterują lokatorów , aby nie było wolnych przebiegów ! Komuniści po wojnie tak robili , dlaczego teraz komunista i szpicel kacapa , ma postępować inaczej?! Rozwalić Chrześcijańską Polskę pakując im 3:1 muzeinów ! Trzaskowski nakarmi Was robalami zmielonymi na mączkę białkową . Po Szczecinie i zwężonych na wzór Warszawy ulicach , będziecie popierdalać z kapcia i wołać : równość , wolność i braterstwo !

Erwin 2023-10-07 08:57:43 To jest skandal złodziejstwo przecież jest to zabytek to powinno służyć wszystkim nie tylko dla Szczecina

Yes 2023-10-07 08:44:33 W Łódzi rewitalizują budynki po zakładach włókienniczych z XIX w. Efekty super. Polecam zobaczyć:)

Super 2023-10-07 07:29:13 Bardzo dobry znak dla szcecina, i tych "profesjonalnych"developerów którzy stworzyli ceny jak w Monachium . Brawo 👏 Nie dobrze się dziele jak takie słowa padajo by promować kogoś tajiego

A co z inwestycją 2023-10-07 02:59:11 na terenie, gdzie stał Dom Marynarza? 10 lat bezczynności…..

Rexona 2023-10-06 21:49:14 Byłem w hotelu Arche który specjalizuje się m.innymi w remontach zabytkowych obiektów przemysłowych. Jestem pewna, że szczęki wam opadną jak zobaczycie efekt końcowy. Brawo

Rafal 2023-10-06 21:41:04 Jest szansa na ciekawy obiekt, wystarczy sprawdzic co ARCHE zrobilo z Cukrownia w Żninie :)

Hh 2023-10-06 21:16:13 Żeby nie było jak z hotelem ,,Piast,, albo jak z była przychodnia na Piłsudskiego

@@No i super 2023-10-06 20:34:07 Wolę mieć tylko jedną niecałą ścianę tej cukrowni z mieszkaniami niż rozwalające się ruiny budynku i kupę śmieci dookoła. Przypatrz się temu budynkowi na zdjęciu. To postoi jeszcze kilka lat i się rozwali. Zobacz te krzaczory wokół budynku. Na zdjęciu nie widać, ale wyobrażam sobie że jest tam pełno syfu pod tymi krzakami. Po co to trzymać i komu? Kto tam będzie chodził na jakiś balet, jak może chodzić do innych centrów kultury i czy ten balet kiedykolwiek zarobi na swoje utrzymanie.

@No i super 2023-10-06 20:12:25 A jak fajnie wyglądała cała cukrownia zanim ją zniszczono - dopiero po strasznej awanturze udało się uratować jedną ścianę...

Gryfryb 2023-10-06 20:05:40 Brakuje mi informacji ile zapłacił za grunt i ruiny ? Może starczy w przyszłym roku na wodevdo fontann

Sprawiedliwość 2023-10-06 20:00:53 Um chce mi sprzedać garaż który zbudowałem z ojcem 50 lat temu za 70 tys( ( ZERO bonifikaty ) a potentatowi dal 99 % . Bezpartyjna sprawiedliwość

👏👏👏 2023-10-06 19:11:10 Bardzo dobrze! To piękny obiekt, jest realna szansa, że zostanie zachowany i zrewitalzowany.

Budynek 2023-10-06 18:56:44 Budynek piękny, otoczenie fatalne. Ogólnie kibicuję aby to był początek dobrej zmiany (zerem z inwestują Vestasa).

No i super 2023-10-06 18:44:30 Widziałem ten dom z kawałkiem ściany po starej cukrowni. Bardzo fajnie to wygląda. Jeżeli przerobi ten budynek na typowe lofty poprzemysłowe to będzie super.

Yarpen Zigrin 2023-10-06 18:41:05 "podwyższenie bonifikaty od ceny sprzedaży netto nieruchomości z 50 do 99 procent" - co należy czytać jako: "budynek olejarni został oddany w prezencie".

wiejski łazęga 2023-10-06 18:34:31 To miejsce-ten budynek,teren mają naprawdę potencjał.Wszystko zawsze rozbija się o "mądre głowy" które chcą coś osiągnąć i mają kasę.Jak widać Szczecin to nie Kraków,Wrocław,Łódź-gdzie podobne obiekty zamieniono w bajeczne budowle zachowując dotychczasowe piękno fasad.Z drugiej strony Szczecin nie ma "tożsamości" i jest totalnie architektonicznie daleko w lesie.Rzeźnia,Kolumba,Starówka-są tego przykładem-piękne miejsca skazane przez miasto na totalną zapaść.

Olo 2023-10-06 18:02:25 A za ile sprzedali?

Nik 2023-10-06 17:54:38 Miasto Szczecin to jedna wielka bieda.przez 80 lat nie było środków żeby chociaż wykonać dach i zabezpieczyć obiekt przed degradacją. Żadnego planowania i zabezpieczenia środków .

99 procent 2023-10-06 17:53:18 to jak za szpital na Piotra Skargi.

Będzie jak z 2023-10-06 17:05:43 Będzie jak z cukrownią na Cukrowej, zostanie jedna sviana i to po wielkich awanturach - deweloper się tak na tę ścianę wykosztował że musiał dobudować plombę przy skrzyżowaniu Cukrowej z drogą już nie krajową.