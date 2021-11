Okręty NATO w Szczecinie. Tylko do poniedziałku

Do poniedziałku (15 listopada) można zobaczyć w Szczecinie międzynarodowy zespół okrętów „Tarczy Przeciwminowej NATO”, dowodzony przez sztab Polskiego Kontyngentu Wojskowego Morze Północne. Głównym celem wizyty jest uzupełnienie zapasów i zapewnienie odpoczynku załogom po intensywnym tygodniu wspólnych manewrów z Marynarką Wojenną RP w ramach operacji Solidarna Belona.

To najstarszy z czterech natowskich zespołów okrętowych, stale operujących na morskich akwenach Europy. Od 2 października 2021 roku na czele zespołu stoi oficer Marynarki Wojennej RP – komandor porucznik Michał Dziugan, który wraz z międzynarodowym sztabem kieruje działaniami zespołu. Trzon sztabu stanowią oficerowie i podoficerowie wydzieleni z jednostek 8. Flotylli Obrony Wybrzeża, wspierani przez oficerów z Bułgarii, Estonii i Norwegii. Polscy marynarze na pokładzie okrętu flagowego FGS „Elbe” sformowali Polski Kontyngent Wojskowy Morze Północne, którego głównym zadaniem jest dowodzenie Standing NATO Mine Countermeasures Group 1.

W składzie Zespołu oprócz niemieckiego FGS „Elbe” operują również niszczyciele min: holenderskiHNLMS „Vlaardingen” oraz niemiecki FGS „Bad Bevensen” wraz z dwoma dronami typu Seahund. Celem wizyty w Szczecinie jest uzupełnienie zapasów okrętowych oraz przygotowanie się załóg do realizacji dalszych zadań na morzu. Szczeciński port już na stałe wpisał się w harmonogram działalności NATOwskich zespołów okrętów, co znacząco wpływa na atrakcyjność kalendarza wydarzeń marynistycznych całego regionu. W tym roku jest to już druga wizyta SNMCMG1 w Szczecinie. Poprzednio okręty „Tarczy Przeciwminowej NATO” zatrzymały się przy Wałach Chrobrego pod koniec maja. Wówczas były to okręty z Belgii, Estonii, Holandii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii. Okręty nie udostępnią swoich pokładów do zwiedzania, ze względu na surowe restrykcje i środki zapobiegawcze.

Dotychczas pod polskim dowództwem okręty wzięły udział między innymi w operacji usuwania niewybuchów z okresu II wojny światowej zalegających na dnie Morza Północnego. Operacja pod nazwą Beneficial Cooperation prowadzona na wodach terytorialnych Holandii i Belgii zakończyła się 20 października. Ostatni tydzień przeznaczony był na wspólne manewry z polską Marynarką Wojenną w ramach drugiej edycji operacji morskiej pod kryptonimem Solidarna Belona. Głównym celem ćwiczeń prowadzonych od 8 listopada była integracja zdolności okrętów Marynarki Wojennej oraz okrętów stałego zespołu NATO ze wspierającymi ich działania jednostkami brzegowymi, wydzielonymi elementami lotnictwa morskiego i sił powietrznych.

(isz)