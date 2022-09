Okradziona, znieważona i skazana?

zielone towarzystwo

2022-09-24 19:43:11

Czytacie to razem ze mną? Mafia zwierzęca, kradzieże zwierząt, wywożenie (kradzież) zwierząt, które potem giną lub są usypiane, nierozliczone zbiórki na nieistniejące zwierzęta, zdelegalizowane organizacje, więzienie dla szefa... Co to jest?! Gonić całe to tałatajstwo prymatu zwierząt nad ludźmi. Zero publicznych pieniędzy na to towarzycho! Surowy państwowy nadzór weterynaryjny nad przybytkami prowadzonymi przez tego typu organizacje! Raz dwa się sytuacja unormuje.