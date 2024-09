Ogromne serca, ale i kłopotliwe „dary”

Cały czas trwa zbiórka darów dla powodzian w hali Netto Arena przy ul. Szafera w Szczecinie. Prezydent miasta w swoich mediach społecznościowych dziękuje darczyńcom za ogromne serca. Ale zwraca też uwagę na „dary”, które nie powinny tu trafić: - Powodzianie nie potrzebują ani przeterminowanych i używanych kosmetyków, ani brudnych termosów, ani też zużytej odzieży do wyrzucenia - pisze, prezentując zdjęcia.

Od wtorku w Netto Arenie trwa wielka mobilizacja szczecinian, dzięki temu udaje się wysyłać na południe Polski kolejne transporty z darami.

Efekty tej solidarności relacjonuje na Facebooku prezydent miasta Piotr Krzystek: - Cały czas macie ogromne serca, za co bardzo dziękujemy - pisze. Aktualizuje też, co jest nadal potrzebne. To: grube worki na śmieci, łopaty, chemia (najlepiej ostra do sprzątania), naładowane power banki, odzież robocza, w tym rękawice, szczotki i szufle, latarki i baterie, nowa pościel, materace dmuchane, wiadra.

- Zdecydowanie NIE potrzebujemy już odzieży - zaznaczył prezydent. - Pomysły oddawania sukien ślubnych lub strojów ze sklepów dla dorosłych to nie ten kierunek.

Prosi też, by w miarę możliwości nie przywozić pojedynczych rzeczy: - Dziękujemy za każdy dar, ale kupowanie po jednej sztuce różnych artykułów bardzo wydłuża i utrudnia logistykę. W całej akcji ważny jest czas. Tracimy go, walcząc z sortowaniem i pakowaniem pojedynczych darów.

W kolejnym poście prezydent prezentuje zdjęcia „darów”, które nie powinny tu trafić: - Moi drodzy, szanujmy pracę wolontariuszy. Punkt w Netto Arena Szczecin to nie śmietnik. Powodzianie nie potrzebują ani przeterminowanych i używanych kosmetyków, ani brudnych termosów, ani też zużytej odzieży do wyrzucenia.

Punkt zbiórki darów przy Netto Arenie działa w godzinach 8-18. W weekend dary są przyjmowane przy wejściu T3 od strony parkingu ogólnego. Od poniedziałku 23 września – od wejścia T1 (wjazd na parking od strony boiska Orlik).

(K)

Fot. FB Prezydent Szczecina