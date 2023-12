Na co mogą liczyć handlowcy z Lubieszyna? Stawki opłaty targowej nie podlegają konsultacji

Sprawa, która bulwersuje przygranicznych kupców z targowiska w Lubieszynie, o której szeroko pisaliśmy we wtorek, 19 grudnia, może nie doczekać się satysfakcjonującego dla przedsiębiorców rozwiązania. Wójt Gminy, Teresa Dera, stoi na stanowisku, że podwyższone na sesji 26 października stawki opłaty targowej nie podlegają konsultacjom. Za wnioskiem zmieniającym opłatę za targowanie z 10 do 50 złotych głosowali wszak - i to jednogłośnie! - wszyscy radni gminy Dobra.

Podwyżka, która uderzy w kupców handlujących na terenie gminy Dobra, nie dotyczy tylko sprzedawców z targowiska administrowanego przez spółkę ZAN w Lubieszynie, ale to na razie tylko oni domagają się zmiany stawek na niższe, podkreślając, że podniesienie opłat o 500 procent stanie się przysłowiowym gwoździem do trumny i handel stąd zniknie.

W całym Lubieszynie przygranicznym handlem para się 138 podmiotów.

- Na sesji Rady Gminy Dobra, która odbyła się w dniu 26 października 2023 r., w głosowaniu udział wzięło 20 radnych i wszyscy zagłosowali pozytywnie za przyjęciem stawki opłaty targowej na 2024 r. - wyjaśnia Teresa

...