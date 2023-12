Galeria złodziei w „Biedronce". Kradzieże w handlu to dziś plaga!

wybrańcy ludu

2023-12-28 19:21:27

No cóż politycy mają wiele do powiedzenia w temacie jak coś skubnąć :) W poprzedniej kadencji było około 70"wybrańców ludu" którzy coś mieli za "pazurkami" a to koperty, a to lobbowanie, a to inne "pomyłki" w głosowaniach czy przepychanie kolanami tego czy owego. W tym "nowym" rozdaniu już prawie 30 na dzień dobry ma ufajdane łapska! No cóż tylko ryby nie biorą, a tak w ogóle wpadają naiwniaki którzy to podprowadzą jakieś detale w dyskoncie. Jak kraść to miliony, jak dymać to księżniczki !