Opłaty zabiją przygraniczny handel?

Z 10 na 50 złotych rośnie od nowego roku opłata targowa w gminie Dobra. To decyzja radnych na wniosek wójt gminy Teresy Dery. Czterdziestu ośmiu przedsiębiorców chce w związku z podwyżką zakończyć działalność na targowisku administrowanym przez spółkę ZAN. Pod petycją do gminy podpisało się 180 handlowców. - Opłaty zabiją handel przygraniczny w Lubieszynie, nic tu już po nas - mówią kupcy.

Informacja o podwyżce dotarła do handlujących na targowisku w Lubieszynie 13 grudnia.

- Gmina Dobra Szczecińska zafundowała kupcom przygranicznych targowisk podwyżkę opłaty targowej o 500 procent - napisali do naszej redakcji. - Taka podwyżka praktycznie zlikwiduje ten handel. Prosimy o interwencję!

- Po co tam jedziesz? Przecież na paliwo nawet nie zarobisz, mówi do mnie żona - pan D., który w handlu przygranicznym ma ponad 30-letnie doświadczenie, jest rozgoryczony. - Dobrze było lata temu, teraz jest tragedia i nic nie wskazuje na to, by sytuacja się zmieniła. W przedświąteczną niedzielę miałem czterech klientów z Niemiec, wszak to na naszych zachodnich sąsiadach opiera się tu działalność. W

