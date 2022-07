Ofiary rzezi wołyńskiej nie mogą pójść w zapomienie

Jot

2022-07-11 16:04:36

Pytasz co Zw. Ukraińców? A no oni domagają się odszkodowania za te chałupki i skrawki klepiska wokół domu. które musieli zostawić. Domagają się żeby Polska przeprosiła za Akcję Wisła. Mówią, że Wołyń to sprawka NKWD. I jeszcze mówią, że w zamian dostali rozpadające się domy i jałową ziemię, bo wszystko co lepsze pozajmowali polscy osadnicy.