Odwiedzając groby najbliższych pamiętajmy o bezpieczeństwie

Fot. Mirosław WINCONEK/archiwum

W piątek 1 listopada obchodzimy dzień Wszystkich Świętych. Przez cały weekend odwiedzać będziemy groby naszych bliskich, przy nekropoliach panował będzie tłok, wzrośnie natężenie ruchu na drogach Pomorza Zachodniego. Zadbajmy o to, aby ten czas minął bezpiecznie i spokojnie – apeluje policja.

Jak zawsze w okolicach nekropolii, na drogach wylotowych oraz na trasach szybkiego ruchu pojawi się zwiększona liczba policjantów. Funkcjonariusze będą patrolować cmentarze pieszo, dronami z powietrza, za pomocą śmigłowca, będą również patrole konne.

– W większości miast regionu przy cmentarzach zmianie ulegnie organizacja ruchu – przypominają mundurowi. – Zostaną wprowadzone zakazy ruchu, parkowania, objazdy, miejsca parkingowe zmienią swoją lokalizację. W związku z tym warto wcześniej zapoznać się ze zmianami w miejscach, do których chcemy dotrzeć.

Policja radzi kierującym pojazdami, by – jeśli to możliwe – zmienić środek transportu i przesiąść się do komunikacji miejskiej.

W przypadku poruszania się samochodem pamiętajmy, że w rejonach cmentarzy ruchem będą kierowali policjanci. Stosujmy się do wydawanych przez nich poleceń i zwracajmy szczególną uwagę na pieszych, zwłaszcza po zmroku.

Podczas kilkudniowych działań policjanci będą sprawdzać, czy kierowcy poruszają się z bezpieczną prędkością oraz czy stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierujących nie budzą zastrzeżeń. Kontroli również podlegać będzie sposób przewożenia dzieci i innych pasażerów.

W Szczecinie jak co roku czasowa organizacja ruchu przy największej nekropolii – Cmentarzu Centralnym – została podzielona na kilka etapów.

– Największe zmiany nastąpią 1 listopada o godz. 6 rano – mówi Marcin Charęza, kierownik referatu ds. organizacji ruchu w szczecińskim Urzędzie Miasta. – Zostaną zamknięte dwie jezdnie ul. Ku Słońcu na odcinku od ul. Sikorskiego do Derdowskiego, wjazd będzie tylko za pomocą przepustek, bądź tylko dla mieszkańców rejonu ul. Ku Słońcu, tylko i wyłącznie na jezdni od kierunku centrum w stronę Gumieniec. Ta organizacja ruchu potrwa do godziny 22. Sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniu Santocka-Karola Miarki zostaną przełączone na sygnał świateł żółtych migających w godz. 6-17. W rejonie ul. Ku Słońcu nastąpią tego dnia również inne zmiany, m.in. jeden kierunek na ul. Świerczewskiej od ul. Santockiej do Derdowskiego, następnie ul. Dworska, od ul. Europejskiej, ulica Gajowa i Krzywa.

W Dąbiu zmiany w czasowej organizacji ruchu nastąpią od czwartku 31 października od g. 6 rano do 3 listopada, w ciągu ul. Goleniowskiej zostanie ograniczona prędkość do 40 km/h, będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej. 1 listopada od godz. 6 rano organizacja ruchu zostanie zmieniona w rejonie ul. Poległych na cmentarzu w Zdrojach.

– 2 listopada otworzymy ul. Ku Słońcu na dwóch jezdniach, natomiast nadal będzie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w ciągu ul. Karola Miarki, co ma związek z kursowaniem autobusowej komunikacji miejskiej – informuje M. Charęza. – Mieszkańców jak co roku bardzo prosimy o zaopatrzenie się w elementy odblaskowe, zwłaszcza wieczorami, żebyśmy byli widoczni. Dobrze, by dzieci miały przy sobie karteczki z numerem telefonu do rodziców. Kierowców prosimy o zwracanie uwagi na czasowe oznakowania. W niektórych miejscach postój jest zabroniony i grozi konsekwencjami karnymi. Prosimy, aby w rejonie cmentarzy słuchać zaleceń i poleceń służb – policji, straży miejskiej, ZDiTM.

ZUK przypomina, że od piątku do niedzieli obowiązuje całkowity zakaz wjazdu samochodów na teren Cmentarza Centralnego, za wyjątkiem pojazdów odbierający odpady.

W piątek 1 listopada Cmentarz Centralny będzie czynny w godz. 7-2, w sobotę i niedzielę (2,3 listopada) w godz.7- 21.

Jak przekazał ZDiTM 1 listopada pojazdy komunikacji miejskiej w okolicy Cmentarza Centralnego będą jeździły co 3 minuty. Zaplanowano dodatkowe linie i pojazdy. Około 160 pracowników ZDiTM będzie pracowało w tzw. punktach informacyjnych – będą informować o wszystkich zmianach w komunikacji miejskiej, dbać o bezpieczeństwo, pomagać na przystankach i podpowiadać, jak się poruszać w rejonie cmentarza. Punkty znajdują się przy 1,2,3,4 bramie, na pl. Kościuszki i dwóch pętlach – Ludowa i Gumieńce. Szczegóły na www.zditm.szczecin.pl

(K)