Odurzali i wykorzystywali? Dwóch "uzdrowicieli" z powiatu gryfińskiego

Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Fot. Arleta Nalewajko

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi T. (lat 62) i Łukaszowi M. (lat 41), oskarżając ich o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany oraz innych roślin psychoaktywnych.

Ponadto Dariusz T. został oskarżony o udzielanie środków odurzających i przemyt z Holandii do Polski znacznej ilości wymienionych powyżej roślin narkotycznych. Dariuszowi T. zarzucono również popełnienie czterech czynów przeciwko wolności seksualnej na szkodę dwóch kobiet.

– Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że Dariusz T. podawał się za uzdrowiciela i na terenie swojej nieruchomości usytuowanej w powiecie gryfińskim organizował różnego rodzaju warsztaty, podczas których udzielał uczestniczącym w nich osobom środki odurzające oraz substancje psychotropowe. Podczas prowadzonych warsztatów mężczyzna przeprowadzał „rytuały” przy użyciu roślin o działaniu halucynogennym. W ich trakcie dopuścił się wobec pokrzywdzonych kobiet dwóch przestępstw o charakterze seksualnym.

W toku śledztwa wobec obu podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dariusz T. jest osobą niekaraną. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Łukasz M. był już karany za przestępstwo podobne, przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

(reg)