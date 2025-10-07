Wtorek, 07 października 2025 r. 
Odurzali i wykorzystywali? Dwóch "uzdrowicieli" z powiatu gryfińskiego

Data publikacji: 07 października 2025 r. 08:36
Ostatnia aktualizacja: 07 października 2025 r. 08:36
Odurzali i wykorzystywali? Dwóch "uzdrowicieli" z powiatu gryfińskiego
Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Okręgowego w Szczecinie. Fot. Arleta Nalewajko  

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do Sądu Okręgowego w Szczecinie akt oskarżenia przeciwko Dariuszowi T. (lat 62) i Łukaszowi M. (lat 41), oskarżając ich o posiadanie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci marihuany oraz innych roślin psychoaktywnych.

Ponadto Dariusz T. został oskarżony o udzielanie środków odurzających i przemyt z Holandii do Polski znacznej ilości wymienionych powyżej roślin narkotycznych. Dariuszowi T. zarzucono również popełnienie czterech czynów przeciwko wolności seksualnej na szkodę dwóch kobiet.

– Na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego ustalono, że Dariusz T. podawał się za uzdrowiciela i na terenie swojej nieruchomości usytuowanej w powiecie gryfińskim organizował różnego rodzaju warsztaty, podczas których udzielał uczestniczącym w nich osobom środki odurzające oraz substancje psychotropowe. Podczas prowadzonych warsztatów mężczyzna przeprowadzał „rytuały” przy użyciu roślin o działaniu halucynogennym. W ich trakcie dopuścił się wobec pokrzywdzonych kobiet dwóch przestępstw o charakterze seksualnym.

W toku śledztwa wobec obu podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Dariusz T. jest osobą niekaraną. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 do 20 lat.

Łukasz M. był już karany za przestępstwo podobne, przesłuchany w charakterze podejrzanego przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Grozi mu kara pozbawienia wolności do lat 10.

(reg)

Komentarze

Zło
2025-10-07 10:35:15
Naiwność to jedna z najgorszych słabości, ale o wiele gorsze jest jej wykorzystywanie do niecnych celów.
Nie karany?
2025-10-07 10:12:47
zapytajcie kiedy ostatnio był w Konfesjonale? Kogo nie zapytasz , to mówi, że nie ma grzechu. Wszystko co dobre dla Niego nie jest grzechem ! Tym sposobem , jak kamera nie widzi , to robisz " dziewionę " i jesteś niewinny, a że pani ( twoja żona, córka , koleżanka..., straciła torebkę, złoty łańcuszek ) jednak czuje się poszkodowana , to kogo to obchodzi ? Już na pewno , nie tych debili szkolonych w ideologii: nie obwiniaj się, wyprzyj złe myśli, bądź pozytywny itp. bzdury nowomowy !
Rytuał
2025-10-07 09:20:39
nawet "blondynki" nie wierzą w;- Każdy z Was będzie miał lekarza odpowiedzialnego, w którego interesie będzie dzwonić do Was i sprawdzać, czy jesteście zdrowi, a nie, że wy będziecie dzwonić do niego i opowiadać, że jesteście chorzy. To on będzie dzwonił, zlecał Wam badania profilaktyczne, będzie Was kierował do specjalistów. To jego zadaniem będzie umówienie tej wizyty u specjalisty, który powinien być blisko domu! W domu zdrowia, który w powiecie się organizuje i w którym powinny być zebrane

