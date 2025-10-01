Środa, 01 października 2025 r. 
Diler ze Stargardu w areszcie

Data publikacji: 01 października 2025 r. 09:02
Ostatnia aktualizacja: 01 października 2025 r. 09:02
42-latek odpowie za posiadanie znacznych ilości narkotyków. Fot. KPP Stargard Fot. KPP Stargard  

Policjanci ze Stargardu zatrzymali 42-letniego mieszkańca miasta, u którego znaleziono pokaźne ilości narkotyków.

Do zatrzymania doszło podczas działań funkcjonariuszy zajmujących się zwalczaniem przestępczości narkotykowej. W trakcie przeszukania pomieszczeń należących do podejrzanego mundurowi zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę, mefedron oraz pochodną morfiny. Łączna waga przejętych substancji wyniosła 499 gramów.

– Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków – poinformowała asp. Justyna Siwarska, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na trzy miesiące.

Zatrzymanemu grozi kara nawet do 10 lat więzienia.

Policja przy tej okazji przypomina: narkotyki to ślepa uliczka. Ich zażywanie prowadzi nie tylko do uzależnienia i poważnych problemów zdrowotnych, ale również do dotkliwych konsekwencji prawnych.©℗

(w)

