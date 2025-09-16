Wtorek, 16 września 2025 r. 
Miał ponad pół kilo mefedronu. Na szczęście jest już w rękach policji

Data publikacji: 16 września 2025 r. 10:47
Ostatnia aktualizacja: 16 września 2025 r. 13:19
Fot. KMP Koszalin  

Policjanci z Posterunku Policji w Sianowie (powiat koszaliński) przeprowadzili skuteczne działania wymierzone w przestępczość narkotykową. Funkcjonariusze, w oparciu o ustalenia operacyjne, zatrzymali 41-letniego mężczyznę, który miał ponad pół kilograma mefedronu.

Mundurowi od pewnego czasu gromadzili informacje na temat mężczyzny mogącego mieć związek z narkotykami. Gdy ustalili, że posiada on większe ilości środków odurzających, zdecydowali się na interwencję. W jej trakcie znaleźli i zabezpieczyli ponad pół kilograma substancji psychotropowej, którą okazał się mefedron.

- Dalsze sprawdzenia wykazały, że 41-latek był już poszukiwany przez organy ścigania. Miał do odbycia karę pozbawienia wolności za wcześniejsze przestępstwa. Tym razem trafił wprost do aresztu śledczego, gdzie będzie oczekiwał na kolejne decyzje sądu - informuje nadkom. Monika Kosiec z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

Zatrzymany usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

(k)

Komentarze

rerik
2025-09-16 15:01:05
Pół kilograma ? A czy są jakieś szacunki ile to kilogramów narkotyków dziennie sprzedaje się w naszym nieszczęsnym kraju ? Czytałem,że w 2020 roku przejęto 10 ton narkotyków. I chyba raczej ta ilość nie załamała "rynku" tych substancji w Polsce. Nawet ta ilość daje około 27 kg narkotyków dziennie. Podejrzewam,że w obrocie jest wielokrotnie więcej.
mefiu
2025-09-16 13:50:36
No i dobrze, bo to straszne ścierwo jest które niszczy ludziom zdrowie. Generalnie jestem za wolnością i zasadą że chcącemu nie dzieje się krzywda, ale w przypadku amfy i podobnie działających substancji jak mefedron właśnie, jestem za tym żeby konsekwentnie ścigać i eliminować ten syf z rynku.
sianów
2025-09-16 13:48:39
Ta mieścina od zawsze słynęła z dwóch przemysłów - zapałek, i prochów. Już 30 lat temu Sianów był słynny na całą Polskę za sprawą produkcji amfy, teraz przerzucili się na kryształy, ale w zasadzie to stabilnie.
Twoj
2025-09-16 12:45:19
Nie to twoja matka tranzol
czyżby
2025-09-16 11:59:31
Kolega Nawrockiego?

