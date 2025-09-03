Środa, 03 września 2025 r. 
Skuteczna akcja szczecińskich policjantów. 120 litrów narkotyków nie trafi na rynek

Data publikacji: 03 września 2025 r. 10:47
Ostatnia aktualizacja: 03 września 2025 r. 10:50
Fot. KMP Szczecin  

Szczecińscy policjanci wykryli miejsce przechowywania nielegalnych substancji psychotropowych, zabezpieczając ogromne ilości pochodnych opioidów w płynie oraz półproduktów służących do przetwarzania środków odurzających.

Funkcjonariusze, tropiąc osoby zaangażowane w nielegalny proceder, wytypowali miejsce na terenie województwa dolnośląskiego, które mogło służyć jako magazyn i punkt przygotowawczy do dalszej dystrybucji zabronionych substancji. Po wejściu do środka policjanci ujawnili i zabezpieczyli łącznie 120 litrów pochodnych opioidów w płynie. Oprócz tego, na miejscu znaleziono znaczne ilości półproduktów w postaci tabletek, które również mogą posłużyć do przetwarzania nielegalnych środków odurzających.

W trakcie policyjnych działań zatrzymany został mężczyzna, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutów z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

