Odra wciąż pod obserwacją służb. Nielegalne połowy ryb chroniących się w Kanale Odyńca

Fot. Komenda Powiatowa Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie

Od kilku dni obserwujemy niepokojącą sytuację na Odrze. Śnięte ryby i mięczaki można zobaczyć między innymi w rejonie Odry Zachodniej, przy Kanale Zielonym czy na Regalicy. Oficjalną przyczyną tego zjawiska mają być niedobory tlenu w wodzie. Ostatnie pomiary wskazują na ustabilizowanie się tej niepokojącej tendencji, jednak najnowsze dane poznamy najprawdopodobniej w poniedziałek. Niestety część ryb chroniących się w Kanale Odyńca pada ofiarą nielegalnych połowów.



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał w czwartek 4 czerwca komunikat, w którym informował o przeprowadzeniu badań próbek wody w Kanale Zielonym, w Marinie Dąbie i przy Bulwarze Piastowskim.



Pobrane próbki wody wykazały bardzo niski poziom tlenu przy Bulwarze Piastowskim (1,76 mg/l) oraz w Kanale Zielonym (1,93 mg/l).



Jak poinformowały w piątek (5 czerwca) Wody Polskie RZGW w Szczecinie sytuacja ulega stopniowej poprawie - dobre warunki pogodowe (wiatr południowy i południowo‑zachodni) wpływają korzystnie na natlenienie wody, a przeprowadzone pomiary wskazują na stopniowy wzrost poziomu tlenu w wodzie, co jest pozytywnym sygnałem.



Patrole na Odrze zebrały 200 kg śniętych ryb (stan na 5 czerwca). Jak podaje Mariusz Kiriaka z Komendy Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie, od czwartku nie odnotowano też nowych przypadków martwych ryb w wodzie (taki sam komunikat wydały Wody Polskie RZGW Szczecin). Podkreśla także, że obecna sytuacja nie jest tak poważna jak katastrofa sprzed kilku lat.



Jeszcze w sobotę straż rybacka ma wykonać pomiary tlenu. Wyniki zostaną przekazane wojewodzie zachodniopomorskiemu. Mamy poznać je w poniedziałek.



Ważna informacja jest taka, że ryby szukające schronienia i tlenu gromadzą się w Kanale Odyńca.

- Tam są bezpieczne - tłumaczy M. Kiriaka.



Pojawiły się już jednak sygnały, że ryby są stamtąd wyławiane przez poławiaczy-amatorów stosujących nieetyczne praktyki.



- W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi amatorskiego połowu ryb na Kanale Odyńca w Szczecinie informujemy, że jest to jedyny odcinek na Odrze gdzie ryby walczą o przetrwanie, ponieważ mają tam jeszcze odrobinę tlenu! Obecnie zauważono wzmożony połów przy użyciu technologii Live, wśród wędkujących zauważono połów metodą "szarpaka". W związku z powyższym wszystkie przestępstwa i wykroczenia będą surowo karane, włącznie z zabezpieczeniem jednostki pływającej oraz zatrzymaniem zezwolenia - napisała Komenda Powiatowa Społecznej Straży Rybackiej w Szczecinie.



(aj)



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