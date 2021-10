Od soboty jeszcze trudniej. Rewolucja komunikacyjna (nie tylko) na torach

To będzie duży szok dla pasażerów miejskiej komunikacji. Zmiany na pętli "Kołłątaja", placu Rodła i niemal likwidacja linii pospiesznych. Ale tylko dwie pierwsze da się wytłumaczyć trwająca od miesięcy "torową rewolucją". Na kolejne kłopoty muszą się przygotować także kierowcy. Zmiany, o których mowa, będą wprowadzone już w sobotę, 9 października.

Na Niebuszewie pętla "Kołłątaja" ma być niedostępna dla autobusów. Wymiana pasażerów będzie się odbywać na przystankach usytuowanych wzdłuż tej ulicy, na odcinku od ul. Św. Barbary do Niemcewicza. Likwidacji ulegają także przystanki końcowe przy pl. Rodła. Autobusy, które kończą tam teraz swoje trasy, będą od najbliższej soboty korzystać z przystanków zlokalizowanych po obu stronach al. Wyzwolenia (na odcinku od pl. Rodła do pl. Żołnierza Polskiego. Co więcej – pasażerowie muszą się przygotować na „zawieszenie” pospiesznych linii A, G i H. Na swej trasie pozostaje tylko linia C, z kolei linia B ma być wydłużona do os. Bukowego.

W tej części miasta na spore utrudnienia muszą się też przygotować kierowcy. Od soboty zamknięta będzie ul. Matejki w obu kierunkach. Jadąc w kierunku Polic trzeba będzie przez ok. 3 tygodnie korzystać z ul. Zygmunta Starego, Starzyńskiego i Plantowej. Nitka w kierunku Trasy Zamkowej zamknięta będzie znacznie dłużej, a objechać blokadę będzie można ul. Jana z Kolna lub Malczewskiego i al. Wyzwolenia.

Nowością, która być może ułatwi życie pasażerom (ale nie w centrum miasta) będzie tramwajowa linia 13. Od soboty połączy co 12 min Pomorzany przez al. Piastów, pl. Kościuszki i Bramę Portową z pętlą Turkusowa.

Szczegółowe zmiany na mapkach poniżej.

ToT