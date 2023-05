Od piątku zmiany w rejonie ul. Dworcowej [GALERIA]

Kolejny etap tzw. torowej rewolucji obejmie rejon ul. Dworcowej i Nowej Fot. Tomasz TOKARZEWSKI

Trwająca w Szczecinie tzw. torowa rewolucja wkracza w następny etap. Jak informuje spółka „Tramwaje Szczecińskie", kolejne zmiany planowane są na piątkowy (5 bm. wieczór).

- W piątek w godzinach wieczornych wprowadzone zostaną zmiany dla kierowców w rejonie ulic Dworcowej i Nowej. Pasażerowie linii 61 i 87 także muszą być czujni, ponieważ nastąpi zmiana lokalizacji przystanku „Plac Tobrucki” - informuje Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy „TS" Sp. z o.o. - Ma to związek z kolejnym etapem prac związanych z Torową rewolucją.

Na wieczór planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu w związku z przebudową torowisk tramwajowych. W ramach tej części wykonywane będą prace związane z przebudową układu drogowego i torowego na ul. Dworcowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Korzeniowskiego, na ul. Nowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Owocową do skrzyżowania z ul. Dworcową oraz na ul. Świętego Ducha od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Nowej.

Wymusza to wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Owocowej od skrzyżowania z ul. Księcia Świętopełka do ul. Nowej, na ul. Świętego Ducha od skrzyżowania z ul. Dworcową do ul. Nowej oraz na ul. Nowej i ul Dworcowej na odcinku od ul. Owocowej do ul. Korzeniowskiego. Przejazd dla jadących ulicą Dworcową od strony ul. 3 Maja odbywał się będzie tylko w kierunku ul. Korzeniowskiego. Wyznaczone zostaną dodatkowe miejsca postojowe na ul. Owocowej wzdłuż odcinka jednokierunkowego, a przystanek „Plac Tobrucki” w kierunku Bramy Portowej (linie 61 i 87) zostanie zlikwidowany. Autobusy zatrzymywać się będą w ciągu ul. Dworcowej przy skrzyżowaniu z ul. Rybacką. Objazd do ul. Świętego Ducha zostanie wyznaczony ulicami Herberta i Podgórną.

Tekst i fot. Tomasz TOKARZEWSKI