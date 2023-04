Od czwartku wprowadzono zakaz przebywania wokół terminalu LNG w Świnoujściu

Totalsi w amoku, 1/3 dostaw gazu ma być chroniona 200 m strefą dystansu. Procedury bezpieczenśtwa są normą na świecie tylko w umysłach sformatowanych przez pęłą gazwybyfauenowskie, radio bzdet czy radio ćwok efem może powstać żądza ataku na bezpieczeństwo. Nie wyszło z węglem, nie wyszło.z papieżem i nie wyszło ze zbożem to fikają z bezpieczeństwem. Ale Polacy patrzą i czekają na wybory! Totalsi kwietne łąki czekają na swoje łowieczki z pęłą!

Jakiś parszywy lewak posługuje się moim nickiem,pisząc o wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.Sam go przeżyłem,będąc internowanym i nigdy bym takich bzdur nie wypisywał.PRECZ Z LEWACTWEM!!!

PiS szykuje się do wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Zdzisław

2023-04-12 18:35:01

Jak PiSowcy szczerze chce zapewnić bezpieczeństwo Polakom to powinni jak najszybciej odwołać ze stanowisk takie indywidua jak minister Kamiński, premier Morawiecki, marszalek Gosiewska i inni podżegacze wojenni. Przez takie właśnie osobliwosci zagrożona jest nie tylko niepodleglosc (ktorej i tak obiektywnie teraz niemamy) ale i biologiczne przetrwanie Narodu Polskiego. Nienawiść do Rosji odebrala im resztki rozumu. Co tam Polska i Pokacy. Najwazniejsze na złość Ruskim