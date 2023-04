Trwa walka o drogę do plaży i zabytków. Mieszkańcy: „Zabraliście nam już wszystko!”

(...) W kuluarach padały głosy, że nie chodzi o bezpieczeństwo, ale o plany budowy terminala kontenerowego. Podczas spotkania nie doszło do żadnego konsensusu. Mieszkańcy zapowiadają protesty i blokowanie drogi. - Nie mamy już nic do stracenia. Wszystko nam zabrali - mówią ludzie z prawobrzeża. ©℗

Problem w tym, że nie ma żadnych alternatywnych dróg dojazdowych - na co wielokrotnie zwracali uwagę podczas spotkania mieszkańcy. Zamknięcie ul. Ku Morzu oznacza de facto koniec funkcjonowania latarni i Fortu Gerharda, wizytówek nie tylko Świnoujścia, ale i jednych z turystycznych chlub kraju, w takiej formie, jakie znamy. To także miejsca pracy dla ludzi ze Świnoujścia i różnych stron Polski - w tym np. historyków. Sugerowany przez decydentów dostęp do zabytków od strony wody to fikcja.

Spotkanie, które odbyło się we wtorek na Warszowie było burzliwe. W sali tutejszego domu kultury zabrakło wolnych miejsc, więc organizatorzy spotkania dostawiali ławki na scenie, a część ludzi przysłuchiwała się debacie na korytarzu. U boku przedstawicieli władz Świnoujścia pojawił się na spotkaniu Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, do którego należy ostateczna decyzja związana z wprowadzeniem stref bezpieczeństwa. Podczas spotkania kilkakrotnie zapewniał, że rozumie żal mieszkańców i podkreślał, że ustawę przegłosowali parlamentarzyści wszystkich partii politycznych. Czy zamknięcie dróg nastąpi?

Chodzi o ustawę o ochronie żeglugi i portów morskich, która umożliwia władzom wojewódzkim zamknięcie terenu do 200 metrów wokół obiektów takich jak np. świnoujski terminal LNG. Wprowadzenie strefy bezpieczeństwa jest planowane przez wojewodę na podstawie informacji od służb, a zakaz obejmie ul. Ku Morzu - jedyną drogę prowadzącą do drugiego największego kąpieliska w Świnoujściu, czyli plaży na Warszowie oraz sztandarowych zabytków naszego regionu - latarni, Fortu Gerharda oraz falochronu centralnego. Swój stanowczy sprzeciw zgłosili już mieszkańcy, samorządowcy, a także organizacje zrzeszające przedsiębiorców. Bo to nie tylko łamanie umów społecznych zawartych na etapie budowy gazoportu, zabieranie mieszkańcom prawobrzeżnych osiedli najważniejszych - a dla niektórych jedynych - miejsc rekreacji, ale też zamach na miejsca pracy i lokalne biznesy.

Mieszkańcy Świnoujścia czują się oszukani. Wbrew wszelkim zapowiedziom decydentów odpowiedzialnych za budowę gazoportu – mogą nie mieć wkrótce dostępu do plaży, latarni, Fortu Gerharda, szlaku fortecznego i falochronu centralnego. Powód? Zamknięcie dróg dojazdowych do tych miejsc umożliwiają nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa.

Komentarze

z 44 wysp 2023-04-12 22:08:18 Tak, zabrali nam wszystko. A te wszystkie trolle, co mądrale piszą o naszej histerii, to wokół swoich onuc postawcie zasieki. Cymbały klakierzy jedni.

Lolek 2023-04-12 22:03:28 A do pana do pisze znowu histeria. Wyobrazi sobie pan ze panu ktos zabiera wszystkie lasy i zabytki w najbardziej cichej czesci turystycznego miasta. W takiej sytuacji sa mieszkancy prawobrzeza swinoujscia. „Byle nie u nas” to jest myslenie jakie przedstawia wiekszosc tutaj komentujacych

Lolek 2023-04-12 21:59:40 A do pana do pisze o 40mln podatku. Wie pan co to jest morze i co to jest rzeka. No to wypbrazi sobie pan ze latarnia i fort stoi miedzy gazoportem rzeka i morzem. Niema ktoredy wybudowac tej drogi. Najwiecej maja do powiedzenia ci ktorzy nie znaja ani terenu ani okolicznosci! My wcale teto gazoportu niechcielismy. Turystyka zrujnowana. Plakac sie chce.

Lolek 2023-04-12 21:56:52 Do pana On z 18:09. Szanowny panie. Nikt tu niejest podpuszczany absolutnie 100% mieszkancow jest zdruzgotanych. Nie prosilismy sie o gazoport. Jestesmy miastem turystycznym. Gazoport został nam wcisniety przez organy panstwowe. Utrata dostepu do najwyzej latarni morskiej nie tylko w polsce ale i w europie to jest zabranie swinoujskiego symbolu. Odarcie nas z godnosci. Nie jest pan mieszkancem wiec pan nie zrozumie wiec prosze sie niewypowiadac. Dziekuje

Dr Kitel 2023-04-12 18:16:52 Ty od tych @ to jakiś inny jesteś! Masz tak od urodzenia?

On 2023-04-12 18:09:50 Podpuszczona grupka mieszkańców walczy niby o coś tam, a jak by mieli wylecieć w powietrze, to by dopiero mieli radość. Niech się cieszą kasa, która płaci Faxoport i plażą od kanału do Niemiec. Starczy.

Borsq 2023-04-12 18:02:07 Nie można tej drogi przykryć tunelem z siatki stalowej i wprowadzić zakaz zatrzymywania?

Przypominam 2023-04-12 17:49:46 Że jak już słusznie zauważono gazoport przysparza gminie Świnoujście istotnych pieniążków, nie ma nic za darmo, są pewne niedogodności związane z tym że jest pracodawca i płatnik podatków gminnych. Bez histerii.

Wojewoda do wymiany! 2023-04-12 17:48:42 Zwykle draństwo! Wojewoda i te jego służby zabrali to co najlepsze. Wyborcy PiS to barany!

@Znowu histeris 2023-04-12 17:14:10 'Putin bije brawo' aktualnie rządzącym w Polsce. Mało kto potrafi tak kpić ze społeczeństwa, z obywateli, mamić i oszukiwać. Przy okazji zniechęcać ludzi do poparcia nowych inwestycji, bo będą powoli zabijać Świnoujście.

Baba z magla 2023-04-12 16:29:40 Mieszkańcy czy POKOmony? Codziennie odwiedzają latarnię i fort? Historycy i pracownicy będą mogli normalnie funkcjonować. Plażę mogą odwiedzać 200 m dalej!Brawo wojewoda! Bezpieczeństwo przede wszystkim! Teren odgrodzić a do fortu stateczek!

40mln podatku 2023-04-12 16:28:00 tyle płaci do kasy miasta rocznie podatku od nieruchomości gazoport a oni gadaja że wszystko im zabrali.zA te kasę mozna wybudowac alternatywne dojście do zabytków a bezpieczeństwo jest najwazniejsze .Tych ludzi nie będzie w jednej chwili gdy ktoś przerzuci ładunek do gazoportu.