Ćwiczenia Neptun 22. Jak chronić infrastrukturę krytyczną w razie ataku?

W siedmiu miejscach na Pomorzu Zachodnim zaistniało zagrożenie wybuchem lub doszło do ataku uzbrojonych napastników, którzy obezwładnili pracowników ochrony i zabarykadowali się w pomieszczeniach biurowych, grożąc wysadzeniem obiektu. Chodzi o obiekty odpowiedzialne za wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej (szczecińskie elektrociepłownie, Elektrownia Dolna Odra) oraz za przesył i dystrybucję gazu, zarządzane przez spółkę Gaz-System. Pięć zdarzeń o charakterze terrorystycznym bądź naruszających systemy ochrony tzw. infrastruktury krytycznej zakładał scenariusz ćwiczeń pod kryptonimem NEPTUN 22. Odbyły się w piątek (25 listopada), a uczestniczyło w nich 1800 zachodniopomorskich policjantów.

Było to pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie zorganizowane na tak dużą skalę.

Tematem piątkowych ćwiczeń było „Współdziałanie podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w sytuacji wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym bądź naruszenia systemów ochrony”. Zorganizowano je przy zaangażowaniu wojewody zachodniopomorskiego oraz podmiotów zarządzających wspomnianymi obiektami.

– Pomorze Zachodnie jest wyjątkowym miejscem w skali kraju ze względu na liczbę infrastruktury krytycznej – podkreślił wojewoda Zbigniew Bogucki na konferencji prasowej w Świnoujściu. – Na naszym terenie znajdują się: terminal LNG w Świnoujściu, gazociąg Baltic Pipe i tłocznie gazu, elektrownia Dolna Odra i elektrociepłownie w Szczecinie. Ćwiczenia NEPTUN 22 przygotowują funkcjonariuszy do działania w przypadku wystąpienia realnego zagrożenia. Dzięki temu będziemy reagować lepiej i szybciej.

Jak zaznaczył, działania te mają jeden cel: szczególną ochronę infrastruktury krytycznej, która gwarantuje bezpieczeństwo energetyczne Polski.

– Są powołane dwa sztaby zarządzania kryzysowego – w Świnoujściu i Goleniowie, są też takie działania aplikacyjne w innych samorządach – dodał wojewoda. – To pokazuje skalę tego ćwiczenia i skalę tych działań. To jest tylko początek, bo musimy te ćwiczenia powtarzać i dojść do pełnej koordynacji.

Założeniem działań było sprawdzenie procedur systemu powiadamiania o zagrożeniach przez służby ochrony infrastruktury krytycznej i reagowania poszczególnych jednostek policji.

– W trakcie ćwiczeń mieliśmy także okazję do praktycznego sprawdzenia umiejętności użycia innowacyjnych technologii związanych z wykorzystaniem systemu antydronowego – podał zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

(ek)