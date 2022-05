Przy pomniku Czynu Polaków. Uczcijmy Konstytucję 3 Maja

To Szczyt... ??

2022-05-02 11:18:55

By tego typu Uroczystosci tak 2 -go... jak i 3 Maja... Obchodzic i po Mszy Sw... pod Komunistycznym pomnikiem po-wstalym w latach PRL-u... z szarymi orlami bez Korony ?? A wiec: Rodowici Polacy zamieszkali i w Szczecinie... "przebudzcie sie" i zobaczcie co Wam Stettin-skie Lewactwo po-d swoim Lewackim pomnikiem Serwuje... !!