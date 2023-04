Trwają przygotowania do próby bicia rekordu Polski na najdłuższą flagę narodową

Fot. Bartosz Turlejski/archiwum

W Międzyzdrojach (woj. zachodniopomorskie) trwają przygotowania do próby ustanowienia nowego rekordu Polski w kategorii najdłuższej flagi narodowej. Zszywana od kilku dni biało-czerwona musi być dłuższa niż 2270 m, bo tyle wynosi aktualny rekord.

"Mamy przygotowanie minimum 2,5 tys. metrów materiału. W praktyce jest go odrobinę więcej, bo flagę trzeba jeszcze zszyć i porobić zakładki. Bezpieczniej mieć go trochę więcej" - powiedział w rozmowie z PAP kierownik Międzynarodowego Domu Kultury w Międzyzdrojach Krzysztof Szlaski.

"Będziemy mieli łącznie dwa duże fragmenty flagi. Spotkamy się przy dwóch zejściach na plażę – A i K, a następnie będziemy szli w swoją stronę, gdzie na międzyzdrojskiej plaży nastąpi oficjalne zszycie obu fragmentów" – dodał Szlaski.

Bicie rekordu Polski w kategorii najdłuższej flagi narodowej RP planowane jest 2 maja br. o godz. 11. Organizatorzy zachęcają mieszkańców i turystów do wzięcia udziału w wydarzeniu oraz pomocy przy niesieniu flagi.

"Ponad 2,5 km to jest duży odcinek, dlatego potrzebujemy każdej pary rąk do pomocy. Jeśli pobijemy rekord, to zapiszemy się w historii Polski, więc warto wziąć w tym udział" – przekazał Szlaski.

Kulminacyjne zszycie kandydatki na najdłuższą biało-czerwoną nastąpi na plaży w Międzyzdrojach w Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, ale przygotowania rozpoczęto kilka dni wcześniej.

"Z fabryki dostaliśmy 17 belek zszytego biało-czerwonego materiału, każdy musiałyśmy rozwinąć, połączyć, zszyć i nawinąć jeszcze raz. Szycie kulminacyjne nastąpi jeszcze na plaży" – powiedziała w rozmowie z PAP Bogusława Popko z Koła Gospodyń Wiejskich "Wiklina" z Wapnicy.

Jak dodała, "ciężko powiedzieć ile to wszystko zajmie godzin, ale robimy do oporu, żeby pobić rekord. Mamy ponad 2.800 metrów materiału, więc jest duży zapas". Obecny rekord w kategorii na najdłuższą flagę Polski ustanowiono 11 listopada 2019 r. podczas Marszu Niepodległości w Warszawie. Wynosi on 2270 m. (PAP)

