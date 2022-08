Jaki jest stan wody w Odrze w Zachodniopomorskiem? Wojewoda przekazał nowe informacje

Po doniesieniach o tonach śniętych ryb, które zaobserwowano na Odrze w województwie dolnośląskim i lubuskim, pojawiają się też pytania o stan wody w rzecze w naszym regionie. Z informacji przesłanych w środę późnym popołudniem przez służby prasowe wojewody zachodniopomorskiego, wynika że jak dotychczas nie wykryto u nas groźnych substancji chemicznych, ale stwierdzono podwyższoną zawartość tlenu w wodzie.

Centrum prasowe wojewody zachodniopomorskiego w specjalnym komunikacie poinformowało o ostatnich wynikach badań wody w Odrze przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. W próbkach pobranych w czterech punktach rzeki w piątek (5 sierpnia) nie stwierdzono żadnych anomalii. W przypadku tych pobranych w poniedziałek (8 sierpnia), stwierdzono wysoką zawartość tlenu w wodzie w punkcie poboru w Widuchowej. Nadal trwają jeszcze analizy chemiczne tych próbek.

Nie widać śniętych ryb na Odrze w regionie

Co ważne, do środy na odcinku od południowej granicy województwa zachodniopomorskiego do ujścia Odry, nie zaobserwowano też obecności śniętych ryb. "W żadnej z badanych próbek nie stwierdzono obecności mezytylenu. Nie zidentyfikowano żadnej substancji, która mogła być przyczyną śnięcia ryb, jednak wysoka zawartość tlenu w pobranych próbkach może wskazywać na obecność substancji utleniającej w wodzie" - informują służby prasowe wojewody.

W tej chwili w naszym regionie pobierane są kolejne próbki wody z Odry z wytypowanych miejsc i trwają badania laboratoryjne wykonywane przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

"Obserwowane rozmieszczenie zanieczyszczeń wody i śniętych ryb w Odrze wskazuje, że źródła zanieczyszczenia należy identyfikować na wcześniejszych odcinkach rzeki (poza granicami województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego). Pod koniec lipca br. doszło do znacznego śnięcia ryb w górnym biegu rzeki Odry. Od tej pory pojedyncze martwe ryby pojawiają się na kolejnych odcinkach rzeki. Na początku miesiąca w okolicach Wrocławia, a w ostatnich dniach także na odcinku województwa lubuskiego. Stan rzeki jest objęty stałym monitoringiem, prowadzone są obserwacje i pomiary terenowe, a także pobierane są próbki do badań na obszarach działania kolejnych Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska – początkowo w górnym biegu rzeki, a od zeszłego tygodnia także na odcinku lubuskim i zachodniopomorskim" - można przeczytać w komunikacie.

Wędkowanie i kąpanie się w Odrze niezalecane

Pomimo tego, że dotychczas nie stwierdzono w wodzie groźnych dla zdrowia chemicznych substancji, służby rekomendują powstrzymanie się od korzystania z Odry w celach wędkarskich i rekreacyjnych do czasu ustąpienia zagrożenia.

(k)