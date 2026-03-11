Środa, 11 marca 2026 r. 
O ponad 100 km za szybko. Stracił prawo jazdy na podstawie nowych przepisów

Fot. KPP w Goleniowie  

Policjanci z goleniowskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej 46-latka kierującego samochodem osobowym marki Mercedes na drodze wojewódzkiej nr 111, który w rażący sposób naruszył przepisy dotyczące dopuszczalnej prędkości.

Kierowca Mercedesa przekroczył dopuszczalną w tym miejscu prędkość 70 km/h poza obszarem zabudowanym aż o 101 km/h, poruszając się z prędkością 171 km/h. Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktami karnymi i stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Policja przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na okres 3 miesięcy. Dotyczy to nie tylko obszaru zabudowanego, ale również dróg poza nim.

