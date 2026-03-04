Motocyklista pędził ponad 130 km/h przez Most Pionierów

Mieszkaniec powiatu pyrzyckiego postanowił sprawdzić możliwości swojego motocykla na Moście Pionierów w Szczecinie. Tak szybkie rozpoczęcie sezonu nie skończyło się dla niego zbyt dobrze.
Policjanci ze szczecińskiej drogówki kontrolując prędkość na Moście Pionierów zauważyli motocykl BMW poruszający się ze znaczną prędkością. Mundurowi, korzystając z ręcznego miernika prędkości, zarejestrowali jego prędkość. Wynik to 133 km/h w terenie zabudowanym, na odcinku drogi, na którym obowiązuje ograniczenie do 70 km/h.
Jak się okazało podczas interwencji, to nie pierwsze tego typu przewinienie motocyklisty. Wcześniej był on już karany za lekceważenie ograniczeń prędkości.
W związku z tym, że mężczyzna przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. Za popełnienie wykroczenia w warunkach recydywy nałożyli też na niego mandat karny w wysokości 4000 złotych oraz 14 punktów karnych.
(k)