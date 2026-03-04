Motocyklista pędził ponad 130 km/h przez Most Pionierów

Fot. KMP Szczecin

Mieszkaniec powiatu pyrzyckiego postanowił sprawdzić możliwości swojego motocykla na Moście Pionierów w Szczecinie. Tak szybkie rozpoczęcie sezonu nie skończyło się dla niego zbyt dobrze.

REKLAMA

Policjanci ze szczecińskiej drogówki kontrolując prędkość na Moście Pionierów zauważyli motocykl BMW poruszający się ze znaczną prędkością. Mundurowi, korzystając z ręcznego miernika prędkości, zarejestrowali jego prędkość. Wynik to 133 km/h w terenie zabudowanym, na odcinku drogi, na którym obowiązuje ograniczenie do 70 km/h.

Jak się okazało podczas interwencji, to nie pierwsze tego typu przewinienie motocyklisty. Wcześniej był on już karany za lekceważenie ograniczeń prędkości.

W związku z tym, że mężczyzna przekroczył prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h, mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy. Za popełnienie wykroczenia w warunkach recydywy nałożyli też na niego mandat karny w wysokości 4000 złotych oraz 14 punktów karnych.

(k)

REKLAMA