110 km/h w terenie zabudowanym. 1500 zł i 13 punktów karnych

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego podczas pełnienia służby na terenie miejscowości Redło (powiat świdwiński) przeprowadzili kontrolę drogową. Zatrzymano mężczyznę kierującego samochodem marki Audi, który rażąco przekroczył dozwoloną prędkość.

Urządzenie pomiarowe wykazało, że kierujący poruszał się z prędkością 110 km/h, w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km/h. Tak znaczne przekroczenie prędkości to nie tylko naruszenie przepisów, ale przede wszystkim poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych, rowerzystów oraz kierowców. Za popełnione wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktami karnymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy, ponieważ przekroczył on dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

