O czym chcą mówić posłowie Koalicji? O nazwiskach, koneksjach i kwotach

Fot. Ryszard PAKIESER

Mija 6 lat od kiedy premier Morawiecki dumnie pukał młotkiem w kawałek blachy zapowiadając budowę wielkiego promu. W tym samym czasie niemieccy armatorzy też rozpoczęli budowę swoich promów. Dzisiaj ich promy pływają po Bałtyku wożąc ludzi i towary, a polscy armatorzy nadal czekają na prom.

Takie zdanie padło ze strony posła Arkadiusza Marchewki, który wraz z posłem Sławomirem Nitrasem uczestniczył w konferencji prasowej (29.05) będącej częścią programu pobytu w Szczecinie Dariusza Jońskiego i Michała Szczerby – autorów książki „Wielkie żniwa. Jak PiS ukradł Polskę”.

Zarówno Joński, jak i Szczerba zasiadają w Klubie Parlamentarnym Koalicja Obywatelska. – Materiał do książki zbieraliśmy przez ostatnie 3 lata i piszemy tam wprost podając nazwiska i imiona oraz kwoty – powiedział poseł Dariusz Joński.

Odniósł się również do decyzji prezydenta Dudy, który ogłosił w poniedziałek (29.05), że podpisał ustawę ws. komisji ds. rosyjskich wpływów. – To co zrobił dzisiaj prezydent Andrzej Duda to jest haniebne. Z jednej strony po raz kolejny udowodnił, że nie jest samodzielny, że de facto wykonał decyzję prezesa partii PiS. Z drugiej stało się coś gorszego: on nas wyklucza z demokratycznego świata. Ta pseudokomisja ma zablokować możliwość startu Tuskowi.

W podobnym tonie wypowiadał się Michał Szczerba, drugi współautor książki. – Andrzej Duda powołał organ prawny, który ma uprawnienia nieznane konstytucji. – stwierdził poseł Szczerba.

Mówiąc o książce ujawnił, że padają w niej konkretne nazwiska i koneksje rodzinne. - Chcemy o tym mówić, bo mamy pełną świadomość tego, że to co robi teraz PiS jest to odwracanie kota ogonem – powiedział poseł Szczerba.

Poseł Sławomir Nitras, na zakończenie spotkania z dziennikarzami wskazał w kierunku Polic i oświadczył. - Sytuacja Zakładów Chemicznych „Police” jest dramatyczna. Główną przyczyną problemów Grupy Azoty nie jest kryzys na rynku nawozów czy konkurencja. Jest nią wysoka cena gazu, która jest narzucana i trzy razy wyższa niż na giełdzie.

Krzysztof ŻURAWSKI