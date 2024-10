Nowy śmigłowiec zachodniopomorskiej policji ma nazwę. Zdecydowało pięć głosów

Rywalizacja w ogłoszonym przez policję plebiscycie toczyła się do samego końca. Przez dłuższy czas na prowadzeniu była nazwa "Bielik", która zdobyła w sumie 251 wskazań, co stanowiło 42 proc. wszystkich głosów.

Komentarze

szczecinianin 2024-10-04 09:09:38 Szanowny Panie z godz 08:04. Ten rysunek, karykatura była publikowana po rozbiciu się rządowego samolotu pod Smoleńskiem. Już 14 lat temu to sie stało. Teraz to plagiat jest. A Polski pilot, to i na drzwiach od stodoły poleci. Jesteśmy najlepszymi pilotami. Jak powiedział Churchill " Nigdy tak wielu, nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznym". Obroniliśmy niebo nad Wielką Brytanią, a oni nam nie podali ręki w 1939 r.

klemens 2024-10-04 09:03:52 musi mieć nazwę ? Nie wystarczy , że nazywa się helikopter ? A w słowie baseball nie ma mowy o pałce , to nazwa sportu , w prostym tłumaczeniu piłka bazowa . Natomiast słowo bat może określać pałę .

szczecinianin 2024-10-04 02:30:59 Szanowni Państwo, co dodajecie komentarze. Nazwa powinna być jednoczłonowa, popieram wpis 12:06. Glina, tez nie brzmi głupio. Suki już mamy, to są radiowozy. Pały? Wszyscy wiemy o co biega. A może lepiej by było nazwać go nazwiskiem któregś z naszych miejskich rajców? Np. Krzystek albo Wieczorek. Co ? Nie pasuje ? Pasuje jak nic, na wieczna chwałe nazwa się da zapamiętać

orzeł wylądował... 2024-10-03 23:10:51 Ależ oryginalna nazwa... Nie ma co. Ogromne gratulacje dla tych specjalistów od wizerunku policji. Poziom prosto z tych nazw firm z lat '90: JanuszPol Export-Import.

szczecinianin 2024-10-03 16:57:02 Przepraszam wszystkich za mój poprzedni wpis. Ten śmigłowiec powinien nazywać się " BASEBALL", z języka angielskiego, znaczy "PAŁKA, PAŁA" co w 100% pasuje. U nas tez sie mówi, że "Pały" podjechały do parku, czy w inne miejsce, np. pod sklep

szczecinianin 2024-10-03 15:25:50 Głupia nazwa, nic nie ma wspólnego z policją. A mozna by go lepiej nazwac. " PIES-1" , albo " SUKA-1"

Wocia 2024-10-03 15:20:01 Trzeba było zrobić większe jaja i dać nazwę dzięcioł.

Brynek 2024-10-03 14:16:11 FlyCulson, dobra nazwa bo krótka

eeee 2024-10-03 13:32:24 Nie podoba mie się. Lepszy byłby "Skrzydlaty pies" albo "latająca suka"

LGBTQP 2024-10-03 13:21:20 powinno być coś afirmującego społeczność LGBTQP. Może Homocopter?

Kaziu 2024-10-03 12:55:22 Orzeł Pomorza kojarzy się niestety bardziej z Gdańskiem niż Szczecinem. My przecież jesteśmy z Pomorza Zachodniego. Niefajna nazwa :(

Endriu 2024-10-03 12:30:39 Jak to brzmi: "poleciałem orłem Pomorza" do wypadku? Głupio brzmi. Powinien nazywać się po prostu "GLINA"