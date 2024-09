Nietrzeźwy mężczyzna strzelał z broni pneumatycznej

W piątek (13 września) funkcjonariusze z Wydziału Wywiadowczego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie zatrzymali mężczyznę, który strzelał do puszek z broni pneumatycznej. Zatrzymany był w dodatku nietrzeźwy, a kontrola wykazała blisko 2,5 promila alkoholu.



Policję powiadomiła mieszkanka, która twierdziła, że ktoś strzela do niej z broni. Policjanci natychmiast przystąpili do działań, aby ustalić skąd pochodzą strzały. Z uwagi na podejrzenie, że mogą mieć do czynienia z uzbrojonym i niebezpiecznym osobą, wezwali wsparcie z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Na posesji, z której strzelano zastali wyraźnie nietrzeźwego mężczyznę, który tłumaczył, że jedynie „strzelał do puszki w swoim ogrodzie”.



- Jego nieodpowiedzialne zachowanie mogło stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia zarówno jego samego, jak i postronnych osób - podaje Komenda Miejska Policji w Szczecinie.



Policjanci zabezpieczyli broń pneumatyczną oraz śrut, z których korzystał zatrzymany mężczyzna. Za stworzenie realnego zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób, może teraz ponieść surowe konsekwencje prawne.



Broń pneumatyczna, choć nie wymaga pozwolenia na posiadanie, w nieodpowiedzialnych rękach może stanowić poważne zagrożenie. Warto pamiętać, że jej używanie w miejscach publicznych, w pobliżu osób trzecich, może prowadzić do sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu. Każde nieodpowiedzialne działanie może nie tylko narazić innych na niebezpieczeństwo, ale także wiązać się z poważnymi konsekwencjami prawnymi.



(aj)