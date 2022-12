Nowy rozkład jazdy PKP. Więcej połączeń, krótsza podróż

Więcej połączeń i powrót większości pociągów na podstawową trasę do Poznania, co oznacza krótszą podróż – to najważniejsze zmiany dla pasażerów z naszego regionu w nowym rozkładzie jazdy PKP Intercity, który zacznie obowiązywać w niedzielę, 11 grudnia.

- Dzięki wzmacnianiu floty PKP Intercity nowymi i zmodernizowanymi wagonami oraz elektrycznymi zespołami trakcyjnymi liczba połączeń IC z i do Szczecina zwiększy się z 17 do 19 - informuje biuro prasowe spółki. - Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego będą mogli korzystać z nowoczesnego taboru, którego systematycznie przybywa we flocie PKP Intercity.

W nowym rozkładzie jazdy pociąg „Osterwa" relacji Szczecin – Kraków – Szczecin będzie obsługiwany nowoczesnym elektrycznym zespołem trakcyjnym FLIRT. Ponadto część pociągów jadących z i do Szczecina wróci na podstawową trasę przez Krzyż, co skróci czas przejazdu. Będą to IC „Gałczyński", IC „Mewa" i IC „Chrobry" (Szczecin Główny - Warszawa Wschodnia), IC „Górski" (Szczecin Główny - Rzeszów Główny), IC „Przemyślanin" (Świnoujście - Przemyśl Główny). Na objazdowej trasie przez Rzepin i Kostrzyn pozostanie pociąg TLK „Uznam", który zapewnia połączenie pomiędzy Warszawą a Świnoujściem – tym składem będzie można dotrzeć również do Łodzi czy Poznania.

ToT