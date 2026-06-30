Nowy fragment obwodnicy północnej Stargardu otwarty

Nowa trasa biegnie od ul. Stralsundzkiej do ul. H. Wieniawskiego. Fot. UM w Stargardzie

Kierowcy w Stargardzie mogą już korzystać z kolejnego odcinka obwodnicy północnej miasta. Zyskali też piesi i rowerzyści.

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– Blisko 600 metrów zupełnie nowej drogi w ciągu ul. Hanzeatyckiej, połączonej z wyremontowanym fragmentem ul. Stralsundzkiej, stworzyło niemal kilometrowy odcinek poprawiający komunikację w tej części miasta – poinformował Urząd Miejski w Stargardzie.

Nowa trasa biegnie od ul. Stralsundzkiej do ul. H. Wieniawskiego. Stanowi ona kolejny etap rozbudowy ważnej dla Stargardu obwodnicy. Dzięki tej inwestycji połączono następny fragment drogi z już istniejącymi odcinkami. Łącznie mieszkańcy i kierowcy mają już do dyspozycji prawie 3 kilometry nowoczesnej trasy. Inwestycja została przygotowana nie tylko z myślą o kierowcach.

-Przy nowej drodze powstały chodniki, ciąg pieszo-rowerowy oraz infrastruktura odprowadzająca wodę deszczową – informuje magistrat. – Bezpieczeństwo poprawiają energooszczędne latarnie, a dodatkowe oświetlenie zamontowano w rejonie przejść dla pieszych i tras dla rowerzystów.

Nowy odcinek obwodnicy wzbogaciła także zieleń. Wzdłuż drogi posadzono setki drzew i tysiące innych roślin. Pojawiło się 184 drzew liściastych, 3179 krzewów, 888 bylin oraz około 5000 metrów kwadratowych nowych trawników.

Prace objęły również remont części ul. Polskiej, która bezpośrednio łączy się z powstałą trasą. Całkowita wartość inwestycji przekroczyła 7,15 mln zł. Za realizację zadania odpowiadała lokalna firma BUDPAK Paweł Szubert ze Stargardu.

(w)

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