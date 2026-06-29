Warto było się uczyć! Najzdolniejsi absolwenci podstawówek nagrodzeni

Nagrodzeni uczniowie z rodzicami i włodarzami miasta. Fot. Wioletta Mordasiewicz

W Domu Kultury Kolejarza odbyła się gala dla najlepszych absolwentów stargardzkich szkół podstawowych. Bohaterami wydarzenia byli młodzi ludzie, którzy mogą pochwalić się nie tylko wysokimi wynikami w nauce, ale również sukcesami w konkursach, działalnością społeczną i rozwijaniem własnych zainteresowań.

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Wśród nagrodzonych znalazła się Martyna Ćwiklak, absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4 w Stargardzie. Jak przyznała, droga do tytułu prymusa wymagała wielu godzin pracy.

– Bycie prymusem w podstawówce nie zawsze było łatwe, sporo się uczyłam – mówi Martyna Ćwiklak, nagrodzona dziś absolwentka Szkoły Podstawowej nr 4 w Stargardzie, która wybiera się do II LO.

Podobne doświadczenia ma Kalina Kucharska ze Szkoły Podstawowej nr 9, która po wakacjach rozpocznie naukę w „starym” ogólniaku. Jej ambitne plany sięgają jednak jeszcze dalej.

– Dużo czasu poświęcałam na naukę, czasem siedziałam nawet do nocy, ale warto było – mówi Kalina Kucharska z SP 9, która wybiera się do „starego” ogólniaka. – W przyszłości chcę być kryminologiem.

Wśród wyróżnionych znalazła się również Blanka Jakszuk z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia. Połączenie nauki z rozwijaniem talentu muzycznego wymagało od niej dużej dyscypliny.

– Dużo czasu poświęcałam na naukę – opowiada Blanka Jakszuk z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej. – Dodatkowo grałam na fortepianie, więc pogodzenie wszystkich obowiązków wymagało ode mnie dużo pracy i zaangażowania. Osiągnięcia i satysfakcja wynagrodziły ten wysiłek.

– Jestem bardzo dumny z córki – mówi Paweł Jakszuk, tata Blanki. – Obserwując ją przez cały ten czas, widziałem, ile pracy, zaangażowania i wytrwałości wkładała w naukę. To wymagało od niej dużej solidności i konsekwencji, dlatego bardzo ją podziwiam.

Podczas uroczystości wyróżniono absolwentów wszystkich stargardzkich szkół podstawowych. W tym gronie znaleźli się:

Lena Pierzakowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 (średnia ocen 5,82), Adam Kiriłow z SP2 (5,82), Michał Michalski z SP 3 (5,82), Martyna Ćwiklak z SP4 (5,53), Zuzanna Arnister z SP 5 (5,71), Ignacy Paweł Piechowiak z SP6 (6,00), Ignacy Szulski z SP7 (6,00), Emilia Malinowska z SP8 (6,00), Kalina Kucharska z SP 9 (5,35), Blanka Jakszuk z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia (5,74), Laura Stamirowska z SP 10 (6,00) i Nataniel Owczarek z SP 11 (6,00).

Przy wyborze laureatów brano pod uwagę nie tylko średnią ocen. Liczyły się także sukcesy w konkursach przedmiotowych, działalność wolontariacka oraz zaangażowanie na rzecz innych. Każdy z wyróżnionych otrzymał pamiątkowy dyplom, gratulacje oraz nagrodę finansową w wysokości 1000 zł.

Najlepsi absolwenci stargardzkich szkół podstawowych udowodnili, że warto rozwijać swoje talenty i nie bać się ambitnych celów.

– Efekty waszej pracy są powodem do dumy dla waszych wychowawców, dyrektorów szkół i rodziców – mówił Rafał Zając, prezydent Stargardu, wręczając uczniom nagrody. – Są powodem do dumy dla całego miasta!

Za przygotowanie uroczystości pożegnalnej odpowiadali uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 10. Na scenie pojawili się też wokaliści zespołu Rupaki działającego przy Młodzieżowym Domu Kultury pod kierunkiem Ewy Krysian. ©℗

(w)

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