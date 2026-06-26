Stargard gotowy na gorące dni. Sprawdź, gdzie znaleźć ochłodę

W związku z zapowiadanymi upałami miasto przypomina mieszkańcom Stargardu o dostępnych rozwiązaniach, które pozwalają skutecznie schłodzić się podczas spacerów, codziennych obowiązków czy aktywności na zewnątrz.
Upalne dni mogą być szczególnie trudne dla seniorów, najmłodszych mieszkańców oraz osób, które długo przebywają w pełnym słońcu. Warto zadbać o odpowiednią ilość wypijanych płynów, wybierać zacienione miejsca, unikać większego wysiłku w najcieplejszych godzinach dnia i pamiętać o ochronie przed nadmiernym nasłonecznieniem.
Z myślą o komforcie mieszkańców w różnych częściach miasta dostępne są miejsca, w których można szybko obniżyć odczuwaną temperaturę. Podczas gorących dni można korzystać z poidełek, słupków zraszających oraz kurtyn wodnych, które rozstawiły Wody Miejskie.
Lokalizacje punktów chłodzących
Poidełka: znajdują się w Parku Chrobrego (okolice Baszty Morze Czerwone i w pobliżu skateparku), w Parku Jagiellońskim (przy Browarze) oraz na Różance i w okolicy Bramy Wałowej.
Słupki zraszające: są w Parku Panorama, Parku Chrobrego (przy skateparku), na placu zabaw na Osiedlu Pyrzyckim i na ulicy Wyszyńskiego.
Kurtyny wodne: znaleźć można na Rynku Staromiejskim i w Parku Chrobrego przy fontannie.
Tekst i fot. (w)