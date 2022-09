Jeszcze trwają odbiory techniczne, ale już można z niego korzystać. Chodnik przy ul. Broniewskiego w Szczecinie jest gotowy.

Nowy chodnik biegnie wzdłuż ul. Broniewskiego – od ul. Arkońskiej do posesji przy ul. Broniewskiego 14. To w okolicy szpitala. Powstał po to, by użytkownicy drogi, zwłaszcza piesi, byli bardziej bezpieczni. Inwestycja ta objęła także remont zjazdów po wschodniej stronie ulicy.

Prace, za kwotę 528 900 zł brutto, zrealizowała firma ELBUD SZCZECIN sp. z o.o.

(sag)