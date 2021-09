Nowoczesne radiowozy dla regionu

Siedemnaście nowych radiowozów trafiło do zachodniopomorskiego garnizonu policji. Nowe pojazdy to efekt zakupu realizowanego przez KGP. Ich łączny koszt to blisko 5,5 mln złotych. Przekazanie radiowozów odbyło się w czwartek na dziedzińcu Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

- Dwanaście z nich to pojazdy, które służą do przewozu większej liczby policjantów i są wykorzystywane podczas zabezpieczenia imprez o charakterze masowym, zgromadzeń, ale także podczas prowadzenia akcji poszukiwawczych i pościgowych - mówił nadinsp. Tomasz Trawiński, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie. - Do służby trafi także pięć ambulansów pogotowia ruchu drogowego. To w naszej flocie najnowocześniejsze i najdroższe pojazdy.

Pojazdy VW Crafter w wersji Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego APRD służyć będą w pięciu jednostkach naszego województwa w tym: w Szczecinie, Koszalinie, Kołobrzegu, Goleniowie i Stargarddzie.

- Będą one wykorzystywane do obsługi zdarzeń drogowych - wyjaśniał nadinsp. Tomasz Trawiński. - Wyposażone są we wszystko, co potrzeba, aby szybko sprawnie i w najbardziej profesjonalny sposób obsłużyć każde zdarzenie. Jestem przekonany, że nowe pojazdy dobrze będą służyły i spowodują, że działania policji będą jeszcze bardziej skuteczne.

Z kolei dwanaście pojazdów MAN TGE w wersji furgon wypadowy trafi do Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.

Udział w czwartkowym wydarzeniu wziął wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

- Jesteście tarczą, która chroni obywatela przed przestępstwami, przed ludźmi, którzy chcą wyrządzić zwykłym, przyzwoitym mieszkańcom krzywdę, przed piratami drogowymi - zwracał się do funkcjonariuszy wojewoda. - Żeby ta tarcza była szczelna i skuteczna, potrzebujecie dobrego sprzętu. Dzisiaj jest ten moment, kiedy możemy powiedzieć, że bardzo dobrej jakości sprzęt w dużej ilości trafia do naszego regionu. Jesteście pomocną ręką wyciągniętą do naszych mieszkańców, którzy potrzebują pomocy.

