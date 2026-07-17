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Nowe zasady nad Miedwiem. Koniec z hulajnogami i psami bez smyczy

Data publikacji: 17 lipca 2026 r. 08:32
Ostatnia aktualizacja: 17 lipca 2026 r. 08:32
Nowe zasady nad Miedwiem. Koniec z hulajnogami i psami bez smyczy
Nad Miedwiem zaostrzono przepisy dotyczące psów i hulajnóg.  

Promenada nad jeziorem Miedwie ma stać się bezpieczniejsza dla osób spacerujących i wypoczywających nad wodą. Rada Gminy Kobylanka na posiedzeniu 9 lipca zmieniła regulamin.

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Jedna z najważniejszych zmian dotyczy właścicieli czworonogów. Do tej pory regulamin wymagał, aby każdy pies przebywający na promenadzie miał założony kaganiec. W praktyce zapis ten był jednak trudny do wyegzekwowania i często pozostawał jedynie na papierze.

- Był to martwy przepis, dlatego zdecydowano o zmianie jego treści - wyjaśnia Andrzej Świąder, radny gminy Kobylanka. 

Przepis został zmodyfikowany i brzmi: zabrania się wprowadzania na teren promenady psów bez smyczy, a w przypadku psów ras uznanych za agresywne lub psów stwarzających zagrożenie dla otoczenia - także kagańców.

Drugą zmianą jest wprowadzenie zakazu jazdy na hulajnogach elektrycznych. Rada gminy zdecydowała o całkowitym zakazie poruszania się nimi po promenadzie. Powodem jest rosnąca liczba takich pojazdów oraz obawy o bezpieczeństwo pieszych.

- Rozumiem, że samo wprowadzenie przepisu nie spowoduje zniknięcia problemu, jednak stworzy służbom możliwość sankcjonowania naruszeń - dodaje radny. - I jasne - takie doszczelnianie regulaminu, żeby nadążyć za zmianami nazw i klasyfikacji pojazdów, można robić w nieskończoność. Jednak przekaz jest jednoznaczny: priorytetem na promenadzie jest bezpieczeństwo pieszych i każde ujawnione zagrożenie będzie podstawą do ewentualnego ukarania sprawcy za stworzenie zagrożenia. Mam nadzieję, że służby będą nad tym czuwać.

(w)

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