Nowe parkingi na Majowym

Przybyło parkingów na osiedlu Majowym. Z nowych miejsc postojowych kierowcy mogą już korzystać przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza na odcinku między ulicami Marii Dąbrowskiej i Maciejowckiej. Na ukończeniu są również prace wzdłuż tej ostatniej na odcinku do ul. Botanicznej.

W obu lokalizacjach są one z płyt ażurowych wypełnionych kruszywem na podsypce piaskowej, a miejsca dla aut osób niepełnosprawnych wyróżnia niebieska kostka betonowa. Stanowiska urządzone zostały kosztem pasów zieleni po obu stronach jezdni, które miały po 6 - 8,5 m szerokości. Ponadto ułożono opaski i dojścia od strony chodników.

Łączny koszt przeróbek przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza, zleconych w trybie zapytania ofertowego przez ZDiTM firmie FESTBRUK Michał Henning, wyniósł ponad 125 tys. zł.

Z kolei wzdłuż ul. Maciejowickiej dotąd powstało 14 nowych miejsc do parkowania równoległego i są kończone te do parkowania prostopadle do jezdni. Kolejnych kilka czeka jeszcze na ułożenie nawierzchni w pasie na wysokości przedszkola do skrzyżowania z ul. Botaniczną. Te prace wykonuje spółka PB Bis za kwotę, a ich koszt ma zamknąć się kwotą 331 278,18 zł. ©℗

(MIR)