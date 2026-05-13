Nowe oszustwo „na pocztę głosową”. Policja apeluje o ostrożność

Szczecińska policja ostrzega przed nową metodą działania oszustów. Wykorzystują oni wiadomości SMS z treścią o pozostawionej wiadomości głosowej do wyłudzania danych i pieniędzy.

Cyberprzestępcy stale modyfikują swoje sposoby działania, a ich metody stają się coraz bardziej wiarygodne i trudniejsze do rozpoznania. Tym razem oszuści rozsyłają wiadomości SMS informujące o rzekomo nagranej wiadomości głosowej. W treści znajduje się numer telefonu, pod który należy oddzwonić w celu odsłuchania wiadomości. Komunikaty często wyglądają bardzo wiarygodnie i przypominają automatyczne powiadomienia od operatorów telefonicznych.

- Oszuści liczą na ciekawość oraz pośpiech odbiorcy - ostrzega policja. - Po wykonaniu połączenia użytkownik może zostać połączony z numerem o podwyższonej opłacie lub zagranicznym numerem generującym wysokie koszty. W niektórych przypadkach rozmowa jest celowo przedłużana przez automatyczne komunikaty lub muzykę, aby zwiększyć naliczaną opłatę. Apelujemy o ostrożność i przypominamy: nie oddzwaniajmy na nieznane numery przesłane w wiadomościach SMS, szczególną uwagę zwracajmy na numery zagraniczne oraz nietypowe ciągi cyfr, nie działajmy pod wpływem emocji i ciekawości, w razie wątpliwości kontaktujmy się bezpośrednio z operatorem telefonicznym, blokujmy podejrzane numery i zgłaszajmy próby oszustwa.

Warto pamiętać, że przestępcy wykorzystują coraz bardziej pomysłowe sposoby manipulacji. Nawet krótka chwila nieuwagi może skutkować wysokimi rachunkami telefonicznymi lub utratą pieniędzy, czy ważnych danych.

Bezpieczeństwo w sieci i podczas korzystania z telefonu zależy przede wszystkim od naszej czujności i rozsądku. Zanim oddzwonimy na nieznany numer, upewnijmy się, kto naprawdę próbuje się z nami skontaktować.

