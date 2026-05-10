Odnalazła się zaginiona 11-latka z Kołobrzegu (akt. 1)

Poszukiwana 11-latka nawiązała kontakt z rodziną - poinformowała w niedzielę wieczorem Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu. Dziewczynka w sobotę samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania w kołobrzeskiej dzielnicy Podczele.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, poszukiwana skontaktowała się już z rodziną.

- Dziękujemy wszystkim za szybką reakcję oraz przekazywane informacje. Policjanci prowadzą dalsze czynności związane z samowolnym oddaleniem się dziecka - poinformowała mediach społecznościowych KPP w Kołobrzegu.

Kołobrzeska policja w niedzielę w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie i rysopis zaginionej. 11-letnia Martyna była poszukiwana po tym, jak w sobotę poinformowała matkę, że wychodzi do koleżanki, jednak nie dotarła do miejsca spotkania.

Wcześniejsza informacja:

Funkcjonariusze poszukują 11-letniej Martyny. Dziewczynka w sobotę samowolnie oddaliła się z miejsca zamieszkania w kołobrzeskiej dzielnicy Podczele. Kołobrzeska policja w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie i rysopis zaginionej nastolatki.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu, ostatni raz 11-latka widziana była w sobotę około godziny 11.

Poinformowała matkę, że wychodzi do koleżanki, jednak nie dotarła do miejsca spotkania i do chwili obecnej nie wróciła do domu ani nie nawiązała kontaktu z rodziną – poinformowała mediach społecznościowych KPP w Kołobrzegu.

Kołobrzeska policja w niedzielę w mediach społecznościowych zamieściła zdjęcie i rysopis zaginionej. 11-letnia Martyny Kaźmierczak w chwili zaginięcia ubrana była w czarne spodnie, białe sportowe buty oraz jasnofioletową kurtkę skóropodobną.

Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które widziały zaginioną lub posiadają informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca jej pobytu, o pilny kontakt z Komendą Powiatową Policji w Kołobrzegu. Zgłoszenia są przyjmowane pod numerem telefon 47 78 46 511 / 512 lub numerem alarmowym 112.

