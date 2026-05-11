Okradli i okaleczyli mężczyźnie twarz rozbitą butelką

Fot. KPP w Kołobrzegu

Kołobrzescy policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę podejrzanych o dokonanie rozboju. Swojej ofierze okaleczyli twarz rozbitą butelką.

REKLAMA

Do zdarzenia doszło w nocy z 5 na 6 maja w rejonie dworca kolejowego w Kołobrzegu. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 43-letnia kobieta oraz 54-letni mężczyzna działali wspólnie i w porozumieniu. Doprowadzili oni 49-letniego mieszkańca powiatu złotoryjskiego do stanu bezbronności i stłuczoną butelką okaleczyli mu twarz. Następnie ukradli mu telefon komórkowy.

Na miejsce skierowano policyjne patrole. Poszkodowany został przewieziony do Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu. Miał ranę twarzy wymagającą szycia.

Policjanci zatrzymali kobietę i mężczyznę chwilę po zdarzeniu. Oboje trafili do policyjnego aresztu.

Jak ustalili funkcjonariusze, zatrzymani byli wcześniej notowani za przestępstwa kryminalne. Na wniosek Prokuratury Rejonowej sąd zastosował wobec 43-latki i 54-latka tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy.

Za rozbój sprawcom grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

(k)

REKLAMA