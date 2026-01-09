Nowe mieszkania z myślą o seniorach. Trwa nabór wniosków w programie

Mieszkania znajdują się w zasobach szczecińskiego TBS. Fot. Dariusz GORAJSKI

Centrum Usług Społecznych w Szczecinie ogłosiło nabór na wynajem mieszkań w ramach programu „Dom dla seniora”. To propozycja dla starszych mieszkańców miasta, szukających lokalu bez barier architektonicznych, z dostępem do windy i systemem teleopieki.

Nabór dotyczy dwóch lokalizacji – chodzi o nowe mieszkania przy ul. Fregaty 20-24 – dostępnych 10 kawalerek i 2 mieszkania dwupokojowe, a także gotowe lokale w centrum (Kwartał 23 i 36) – dostępne 4 mieszkania, w tym lokale dostosowane do osób na wózkach inwalidzkich.

O najem mogą ubiegać się osoby, które mieszkają w Szczecinie od min. 3 lat, ukończyły 70 lat (w przypadku pary druga osoba min. 60 lat), są samotne lub pozbawione wsparcia rodziny, nie posiadają innego lokalu ani zadłużeń czynszowych, spełniają określone kryteria dochodowe.

Mieszkania znajdują się w zasobach szczecińskiego TBS. Zapewniają komfort i bezpieczeństwo seniorom. Są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Najemcy zyskują również dostęp do systemu całodobowego monitoringu w formie teleopieki.

Szczegółowe informacje na stronie www.https://cus.szczecin.eu

