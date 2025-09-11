Czwartek, 11 września 2025 r. 
Nowe boisko przy ul. Niemcewicza w Stargardzie. Czekają na to zawodnicy Kluczevii

Data publikacji: 11 września 2025 r. 09:37
Ostatnia aktualizacja: 11 września 2025 r. 09:37
Nowe boisko przy ul. Niemcewicza w Stargardzie. Czekają na to zawodnicy Kluczevii
Inwestycja ma być gotowa w tym roku. Fot. UM w Stargardzie  

W dzielnicy Kluczewo w Stargardzie ruszyła długo wyczekiwana inwestycja, z której korzystać będą zawodnicy pierwszej drużyny Kluczevii, setki młodych piłkarzy z akademii, a także mieszkańcy całego osiedla.

Przy istniejącym kompleksie sportowym powstaje nowoczesne, pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Wartość przedsięwzięcia to blisko 5,8 mln zł, z czego ponad 3,5 mln zł gmina planuje pozyskać w formie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Nowy obiekt przy ul. J. Niemcewicza będzie miał 115 metrów długości i 75 metrów szerokości. Dzięki sztucznej nawierzchni treningi i mecze będą mogły odbywać się przez cały rok, bez względu na warunki atmosferyczne. Projekt zakłada również montaż profesjonalnego oświetlenia, budowę chodników oraz przygotowanie miejsc parkingowych. Zakończenie inwestycji planowane jest jeszcze w tym roku.

Prace budowlane prowadzi firma TORAKOL z Radziejowa. Pierwszym etapem są roboty ziemne i wyrównanie terenu. Następnie usunięte zostaną kolejne warstwy gruntu, aby przygotować podłoże pod nową nawierzchnię. Po zakończeniu prac boisko będzie służyć dzieciom, młodzieży, dorosłym i seniorom. Zawodnicy Kluczevii i piłkarskiej akademii zyskają doskonałe warunki do treningów, a mieszkańcy dzielnicy – dodatkowe miejsce do rekreacji i aktywnego wypoczynku.

