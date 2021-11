Nowa siedziba marszałka - Jacyna - Witt kontra Zarząd Województwa

Nowa siedziba Urzędu Marszałkowskiego, która powstaje przy ul. Mazowieckiej w Szczecinie, jest źle zaprojektowana a te błędy mogły doprowadzić do katastrofy budowlanej - zaalarmowała na Facebooku Małgorzata Jacyna - Witt, przewodnicząca klubu Prawa i Sprawiedliwości w sejmiku zachodniopomorskim. Zarząd Województwa informuje, że w budynku ugięły się fragmenty stropów, podkreślając jednocześnie, że informacja o groźbie katastrofy to nieprawda i wzywając radną do przeprosin za "nieodpowiedzialne sianie paniki".

- Nowy budynek UM za 200 milionów zł, jak twierdzą moi informatorzy, został źle zaprojektowany i wybudowany przez wykonawcę w systemie zaprojektuj – wybuduj - napisała radna. - Źle obliczono obciążenie stropów, w związku z czym zaistniała konieczność wykonania takich jak na zdjęciach podpór dla stropów na wszystkich piętrach. Po pierwsze, zaistniała groźba zawalenia się pięter i wcale nie oznacza, że to zagrożenie już nie istnieje. A po drugie została zmniejszona powierzchnia budynku, bo pod tymi podwieszeniami nie można pracować. W nowym budynku zabraknie minimum 120 miejsc pracy dla urzędników.

Zarzuty radnej Małgorzaty Jacyny-Witt

Zdaniem radnej sytuacja na terenie inwestycji przy ul. Mazowieckiej grozi katastrofą budowlaną. A zmniejszenie powierzchni może doprowadzić do ogromnych strat materialnych.

Zarząd województwa odpowiada tak: "Radna Małgorzata Jacyna Witt swoim wpisem kreuje atmosferę zagrożenia i stawia w złym świetle zarówno Zarząd Województwa, jak i wykonawcę inwestycji, firmę Mostostal Warszawa S.A. Proces projektowy i budowlany inwestycji znajduje się pod stałym nadzorem Inżyniera Kontraktu, który w zakresie obowiązków ma m.in. odpowiednio wczesne wykrywanie pojawiających się wad, bieżące raportowanie sytuacji i korygowanie ewentualnych błędów".

I dalej: "Zarysowania i niezgodne z polskimi normami uginanie się fragmentów stropów zostały stwierdzone przez pracowników Wydziału Inwestycji i Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego i Inżyniera Kontraktu w kwietniu br. Natychmiast nakazano zaprojektowanie prac wzmacniających, które zostały poprzedzone opiniami niezależnych ekspertów, zleconymi zarówno przez firmę Mostostal, jak i Urząd Marszałkowski. 22 października br. Zarząd Województwa - mając na uwadze rekomendację Inżyniera Kontraktu, a także pozytywną opinię Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Szczecinie – zaakceptował przedstawiony przez Wykonawcę wariant wzmocnienia stropów budynku. Obecnie wykonywane są wzmocnienia konstrukcji żelbetowej nowobudowanego budynku poprzez zastosowanie dodatkowych stalowych elementów konstrukcyjnych. Prace prowadzone są na koszt firmy Mostostal".

Czy zmniejszy się powierzchnia użytkowa lokalu?

Na koniec zaś przeczytamy: "Nie jest prawdą, że w wyniku zastosowanych dodatkowych konstrukcji powierzchnia użytkowa drastycznie się zmniejszy. Zmiany mieszczą się w założeniach kontraktu, a dodatkowe konstrukcje w żaden sposób nie powodują zmiany ilości miejsc przewidzianych dla pracowników. Wprowadzenie dodatkowej konstrukcji stalowej ulokowane zostało w miejscach dotychczasowych ścianek działowych i powoduje nieznaczne ich pogrubienie. Nie jest prawdą, że użytkowanie obiektu stanowi zagrożenie dla życia. Po wykonaniu prac wzmacniających całość konstrukcji mieścić się będzie w parametrach wyznaczonych przez polskie normy. Wzywamy radną do wycofania się z nieprawdziwych informacji oraz przeprosin za nieodpowiedzialne sianie paniki. W przeciwnym razie Zarząd Województwa oraz Wykonawca rozważą podjęcie kroków prawnych".

- Urząd Marszałkowski potwierdził moje obawy - komentuje M. Jacyna - Witt. - Nic więcej nie ma do dodania. Będziemy żądali wyjaśnień od marszałka Olgierda Geblewicza na sesji sejmiku 7 grudnia. Kieruję pismo do Zachodniopomorskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o natychmiastową kontrolę budowanego obiektu.©℗

Alan Sasinowski