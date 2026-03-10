Trwa budowa zachodniopomorskich odcinków S10. Roboty idą pełną parą

Odcinek Stargard - Suchań realizuje firma Budimex. Fot. Wioletta Mordasiewicz

Trwają roboty związane z budową drogi ekspresowej S10 na odcinku Stargard Wschód - Suchań i Suchań - Recz. Na wiosnę ruszyć mają prace na wszystkich odcinkach zaplanowanej trasy od Stargardu do Wałcza.

Wycinka drzew w miejscu, gdzie nowa droga ma przebiegać, zaczęła się na początku roku. Trwają roboty budowlane. Trasa na odcinku Stargard Wschód - Suchań ma mieć ok. 13,8 km długości. Będzie omijać obecną DK10. Jest realizowana przez firmę BUDIMEX. Prace przygotowawcze, w tym wycinka drzew, rozpoczęły się na początku roku. W zakresie prac znajduje się budowa dwujezdniowej drogi, węzła Krąpiel, ośmiu wiaduktów, Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) Tychowo oraz przejść dla zwierząt.

- Inwestycja rozpoczyna się od węzła drogowego Stargard Wschód, na którym obecnie kończy się S10, następnie trasa biegnie obok obecnej DK10, po jej północnej stronie - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. - W rejonie miejscowości Tychowo powstanie para Miejsc Obsługi Podróżnych. Będzie tam rezerwa pod budowę stacji paliw i restauracji. S10 ominie od północy Krąpiel, gdzie na przecięciu z drogą powiatową powstanie węzeł drogowy. Dalej ponownie droga będzie biegła obok obecnego przebiegu DK10. Odcinek zakończy się kilometr przed węzłem drogowym Suchań.

Kolejny odcinek S10 o długości ok. 20 km na trasie Suchań - Recz realizuje Grupa Mirbud. Wartość prac wyniesie 667,5 mln zł. Wykonawca w grudniu ub.r. przejął plac budowy. W styczniu w tamtym rejonie wprowadzono tymczasową organizację ruchu związaną z wycinką drzew pod inwestycję.

Trasa, jak informuje GDDKiA w Szczecinie, rozpocznie się przed węzłem drogowym Suchań.

- Od tego miejsca nowa droga odejdzie na północ od obecnego przebiegu DK10 i będzie biegła po nowym śladzie na całym odcinku - informuje GDDKIA. - S10 ominie od północy również Wapnicę i Recz. Na przecięciu z drogą wojewódzką nr 151 zlokalizowany będzie węzeł drogowy Recz, a odcinek zakończy się nieco ponad kilometr za nim.

W ramach inwestycji przewidziano budowę dwóch węzłów drogowych: Suchań i Recz. Powstanie 14 obiektów mostowych, 11 wiaduktów, 2 estakady oraz most i dwa dolne przejścia dla zwierząt.

W 2024 i na początku 2025 roku GDDKiA podpisała umowy na realizację siedmiu odcinków S10 między Szczecinem i Wałczem. Ostatni odcinek, Szczecin Kijewo – Szczecin Zdunowo, ma uzyskać decyzję ZRID w połowie br. Plac budowy, jak zapowiadano, najdłuższy w Polsce, będzie miał długości 100 km. Na wiosnę mają ruszyć prace na wszystkich odcinkach od Stargardu do Wałcza. Zakończenie realizacji S10 od Szczecina do Wałcza planowane jest do końca 2028 roku. Inwestycja jest częścią budowy całej trasy S10 Szczecin - Piła.

S10 ma mieć 400 km długości i połączyć Szczecin ze stolicą. Będzie przebiegać przez województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i mazowieckie. Jej budowa jest realizowana odcinkami. ©℗

