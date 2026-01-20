Jest pozwolenie na budowę odcinka S10 Piecnik – Wałcz

Grafika: GDDKiA oddział w Szczecinie

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla 16-kilometrowego odcinka S10 Piecnik – Wałcz. GDDKiA poinformowała we wtorek, że wykonawca w 30 dni przejmie plac budowy. Inwestycja ma kosztować ponad 552 mln zł.

Droga ekspresowa S10 prowadzi ze Szczecina, w kierunku Bydgoszczy, Torunia i Warszawy. Do 2028 r. mają być gotowe wszystkie jej nowe dwupasmowe odcinki w woj. zachodniopomorskim. We wtorek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o uzyskaniu decyzji administracyjnej, która pozwala rozpocząć budowę 16 km ekspresowej „dziesiątki” między Wałczem a miejscowością Piecnik.

- W ciągu najbliższych 30 dni przekażemy wykonawcy plac budowy i będą mogły rozpocząć się pierwsze prace w terenie. W pierwszym okresie będą prowadzone roboty wstępne obejmujące rozpoznanie saperskie oraz wyznaczenie geodezyjne obszaru inwestycji – przekazał rzecznik prasowy szczecińskiego oddziału GDDKiA Mateusz Grzeszczuk.

Jak dodał, w połowie marca kończy się zimowa przerwa na kontraktach drogowych, więc „pełnego zakresu robót” przy S10 na zachód od Wałcza należy się spodziewać wiosną. Rzecznik przypomniał, że umowę na realizację tej inwestycji drogowej podpisano w 2024 r. (z firmą Budimex), a jej koszty to 552,2 mln zł. Prace mają się zakończyć do 2028 r.

Na 16-kilometrowym odcinku Piecnik – Wałcz przewidziano siedem wiaduktów, estakadę, trzy górne przejścia dla zwierząt oraz budowę węzła drogowego „Piecnik”. Dwujezdniowa ekspresówka biegła będzie na północ od obecnej DK10, omijając m.in. wsie Jabłonowo i Lubno i włączając się do węzła Wałcz-Zachód.

Grzeszczuk przypomniał, że ta inwestycja to jeden z siedmiu odcinków S10 realizowanych w woj. zachodniopomorskim. Ich łączna długość to 100 km. Trzy projekty uzyskały już decyzje ZRID. Rzecznik GDDKiA podkreślił, że zakończenie tej procedury administracyjnej umożliwia realizację formalności związanych z wypłatą odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę.

W 2024 r. i na początku 2025 r. GDDKiA w Szczecinie podpisała umowy w formule „Projektuj i buduj” z wykonawcami siedmiu odcinków S10 między Szczecinem a Wałczem. W grudniu ubiegłego roku wojewoda wydał ZRID dla odcinków Stargard - Suchan i Suchań - Recz.

