Nowa Nadzieja o Forum Ekologicznym w Szczecinie. Miała być debata, był wiec wyborczy?

Nowa Nadzieja zwołała we wtorek konferencję, na której omówiono kontrowersje związane z udziałem Rafała Trzaskowskiego w Forum Ekologicznym. Fot. Agata Jankowska

W miniony piątek (21 marca) w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyło się Forum Ekologiczne organizowane z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Wydarzenie odbiło się głośnym echem z powodu udziału w nim Rafał Trzaskowskiego, kandydata na urząd prezydenta RP. Nowa Nadzieja pyta, czy obecność Trzaskowskiego była elementem kampanii prezydenckiej finansowanej z publicznych środków - koszt organizacji forum wyniósł 350 tys. złotych. Wątpliwości budzi też przeprowadzenie przetargu przez ludzi związanych z prezydentem Warszawy i Fundacją Campus Polska.

Działacze Nowej Nadziei odnieśli się do sprawy na konferencji przed Teatrem Polskim w Szczecinie, zorganizowanej we wtorek 25 marca.

- Złożono dokładnie jedną propozycję realizacji, która była idealnie dostosowana do budżetu przez firmę związaną z Fundacją Campus Polska oraz z prezydentem Warszawy. Jak wiemy, w ostatnim czasie Platforma Obywatelska wywołała ogólnopolską burzę odnośnie finansowania kampanii ze środków publicznych, czy w tym wypadku mielibyśmy do czynienia z podobnym mechanizmem, tyle że ze strony Platformy Obywatelskiej? - pytała Alicja Bodlas z Nowej Nadziei.

Działaczka dodała też, że uczestniczyła w forum jako słuchaczka.

- Zastanawiające było to, że wydarzenie otworzył marszałek województwa, a zaraz po nim prezydent Warszawy - mówi. - Sala była przepełniona po brzegi, co prawda nie usłyszeliśmy żadnych konkretnych rozwiązań ekologicznych ze stolicy, natomiast z całą pewnością wiele odnośnie ogólnych przekonań prezydenta Warszawy co do transformacji energetycznej Polski. Dokładnie po dwunastu minutach wykładu prezydenta Warszawy, około dwie trzecie sali rozproszyło się już bezpowrotnie wraz z nim. Wykłady i prelekcje trwały przez kilka godzin w bardzo kameralnych warunkach.

Radosław Gardziński mówił o organizacji Forum.

- 10 stycznia 2025 roku Urząd Marszałkowski ogłasza przetarg na realizację wydarzenia, czyli Forum Ekologicznego. 16 stycznia jeden z oferentów pyta urząd, ile chciałby wydać na takie wydarzenie. Dla nas jest to bardzo dziwne pytanie, tym bardziej że urząd odpowiedział, że chciałby wydać 350 tysięcy. Jest to dla nas zupełne pogwałcenie zasad przetargowych, ponieważ eliminuje to konkurowanie innych firm i zachęca do jak najwyższej wyceny takich przedsięwzięć. 23 stycznia mamy ofertę z firmy, której prezesem jest pan Wypchło i co ciekawsze, jest on również prezesem zarządu Fundacji Campus Polska - mówił Radosław Gardziński.

Działacz Nowej Nadziei wskazał pozostałych beneficjentów przedsięwzięcia. To Michał Marcinkiewicz, były radny Szczecina, obecnie jeden z sztabowców Rafała Trzaskowskiego, Michał Rancewicz, który jest związany z Fundacją Wspólnota Kobiet, której prezesem jest Małgorzata Trzaskowska, żona Rafała Trzaskowskiego.

- Skąd płyną pieniądze? Czy z Urzędu Marszałkowskiego do sztabu Rafała Trzaskowskiego, czy może do Fundacji pani Małgorzaty Trzaskowskiej? - pyta Gardziński.

O tym, że spotkanie z Rafałem Trzaskowskim było częścią jego kampanii prezydenckiej, ma świadczyć - zdaniem Nowej Nadziei - wiadomość SMS, wysłana z biura Arkadiusza Marchewki do lokalnych polityków. Jego treść informuje, że zapraszają na wydarzenia związane z kampanią wyborczą Trzaskowskiego. Pierwszym jest właśnie Forum Ekologiczne. Ponadto, jak wskazują działacze Nowej Nadziei, na kanale Youtube Rafała Trzaskowskiego wydarzenie było transmitowane online ze wszystkimi logotypami kampanii prezydenckiej.



- To była kampania prezydencka, a nie Forum Ekologiczne. Tym bardziej że żaden wiec pana Trzaskowskiego nie odbył się w Szczecinie. Jak widać, można zmienić władzę z PiS na PO, ale to nic nie zmieni - podsumował Radosław Gardziński.

Michał Wójtowicz skrytykował z kolei radnych Prawa i Sprawiedliwości za zorganizowanie konferencji na ten sam temat. Przypomniał, że na członkach partii ciążą zarzuty dotyczące defraudacji państwowych pieniędzy, to im też odebrano subwencję za wydawanie publicznych środków na kampanię w wyborach parlamentarnych, a Mateusz Morawiecki "prowadził kreatywną księgowość, wyprowadzając dług publiczny poza budżet".

- Zmieniliśmy władzę, ale nie zmieniło się nic - podsumował. - Dalej mamy tłuste koty, zmienił się tylko partyjny szyld.

Łukasz Potyrała zwrócił uwagę na sumę 350 tys. złotych przeznaczonych na zorganizowanie Forum Ekologicznego. Zapytał, czy nie można by zrobić tego za mniejszą sumę i zaproponował, aby przyjrzeć się przetargowi. Nowa Nadzieja zapowiedziała kroki prawne i interwencję poselską posła Grzegorza Płaczka z Konfederacji.©℗

Agata Jankowska